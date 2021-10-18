【生育難題】母患情緒病恨抱孫　港女猶豫應否生B：負面情緒可以傳染

▲ 一名港女指其患情緒病的媽媽恨抱孫，但擔心BB日後會被她的負面情緒影響，遂為生育問題感到苦惱。

夫妻計劃生育前，有不少事情需要考慮。近日有港女在網上分享，表示其媽媽非常渴望抱孫和湊孫，但奈何她患有情緒病，令港女擔心負面情緒會影響到小朋友，然而又不想媽媽抱有遺憾，遂詢問網民意見。

該名港女在「香港討論區」，以「呀媽有情緒病，又成日想湊孫，咁我應唔應該生？」為題發文，分享自己最近因生育問題感到煩惱。她指與丈夫兩人月入共8萬元，如要生B經濟上不成問題，但由於「要返工冇時間湊」，而且透露自己「有潔癖」，不希望聘請外傭同住，所以暫時未打算生小朋友。

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母患焦慮症擔心影響BB

不過，最近事主的媽媽可能看到身邊朋友開始抱孫，遂問事主計劃何時生育，而事主表示，媽媽會是照顧BB的最佳人選。不過令她卻步的，是媽媽患有焦慮症，擔心日後其負面情緒會影響小朋友。

記得喺我細個嗰陣都要成日見社工。負面情緒係可以傳染，我唔想我第時個小朋友會生活得唔開心，但又唔想呀媽有遺憾，咁我應該點樣做？

事主憶述小時候一扭計哭鬧，「阿媽情緒就嚟料」，漸漸更不讓自己與其他小朋友玩耍，遂造就出文靜的性格。而另一方面，事主亦擔心媽媽會因為湊B而感到有壓力和容易自責，所以直言不知如何是好。

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網民勸喻不要生育

帖文一出引來網民回應，大部分人認為生育是夫妻間的責任，認為事主不應為孝順而生B，「你生小朋友唔係為你阿媽生」、「生仔唔係講玩，父母最大責任」、「如果只係想呀媽有孫湊，就梗係唔好生」。

另外有人認為事主的擔憂不無道理，同樣勸喻她不要生，「日日對住係會傳染，小小嘢又驚又擔心呢樣嗰樣發晒癲，小朋友俾佢湊真係唔係咁好」、「長輩有呢啲問題嘅話，唔建議生住，唔好影響到小朋友」。

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責任編輯：王明芳