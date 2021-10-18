【抑鬱網紅】最後一次直播網紅坦白患抑鬱症多時　疑網友慫恿喝農藥亡：最近我撐不住了

▲ 內地一名網紅在直播期間透露自己患抑鬱症多時， 其後疑因網友慫恿，她一口氣喝光農藥，送院後搶救不治。

近日內地一名網紅在直播期間透露自己患抑鬱症多時，其後疑因網友慫恿，她一口氣喝光農藥。有網友立即為她報警，惟最終搶救不治。事件引起關注，現時家屬在處理身後事，同時表示將追究起哄者的法律責任。

綜合內媒報道，網紅直播主「羅小貓貓子」有50多萬粉絲追蹤。事發當晚為10月14日，她在直播前上載一條短片，透露自己抑鬱症很久，曾住醫院兩個多月。她似乎情緒低落，坦言：

你看到我開心的樣子，都是為了給你們看到想看到的。我希望大家看到我的視頻是開心的，是快樂的，是知道我也是快樂的。可是我最近我真的繃不住了。

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其後，她在某平台直播期間表示，這是自己最後一次直播。突然，她拿出一瓶農藥，一飲而盡，並稱「有點難喝」。不久，她關掉直播，嚇壞網友，有人馬上為她報警。她被送往醫院搶救，惟最終於10月15日離世。

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事後不少人猜測，她自殺是因為直播期間被人慫恿。有知情者則透露，「羅小貓貓子」遇上男友提出分手，她一開始並不打算自殺，只是直播期間一直有網友起哄，留言說「要喝就喝」、「快喝吧」，甚至說「該不會是尿吧」。知情者稱，她真正自殺的原因是網友慫恿。

家屬接受內媒訪問時表示，自殺與前男友無關，而是直播期間有人起哄導致悲劇發生，考慮追究起哄者的責任。但有律師認為，目前證據不完整，較難追究起哄者責任。

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責任編輯：羅嘉欣