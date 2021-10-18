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【險象環生】驚見3歲童半身伸窗外執玩具　鄰居急致電管理處上門救回一命

育兒經 12:03 2021/10/18

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北角一名約3歲的小朋友半身伸出窗外，欲執回玩具，鄰居致電管理處上門，救回小朋友一命。

家中有年幼孩子，家長須特別留神，以免發生意外。今日（18日）北角一名網民於社交平台指，看到鄰居約3歲的小朋友半身伸出窗外，欲執回玩具，他嚇得即時致電管理處上門，救回小朋友一命。事後他拍攝到單位內的外傭打了少主一下，似在責怪小朋友。

該名網民今早於facebook群組「香港突發事故報料區」發帖，希望北角雲景道珊瑚閣6樓事發單位的家長看到後，可以提高警惕。他表示今日上午9時30分，看到對面樓年約3歲的小朋友在窗邊，想執掛在窗外的玩具，小朋友似乎想找大人幫忙，卻沒人理會，於是自己伸了半個身出窗。樓主寫道︰

睇唔清你個窗花是否打開了，嚇到我立刻打去你個管理處。好彩管理員處理得快，又立刻搵到你唔知去咗邊嘅姐姐。

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事後外傭打少主一下

樓主稱因當時「嚇到震晒」，影不到小朋友伸出窗外的情況，只拍攝到事發後外傭執回玩具入屋，以及「打了你小朋友一下」。從他上載的一段21秒影片可見，外傭向在沙發上的少主打了一下，混亂中小朋友從沙發落地。外傭執回掛在窗外的玩具後，怒擲玩具，並舉起手看似在指罵。樓主補充︰

我成日見你兩個小朋友獨自在廳玩，其實家長都有責任管理一下。

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片段可見，事發單位一邊有窗花，另一邊沒窗花。樓主回覆網民時指出，當時小朋友一手拉住窗簾借力，一手連膊頭和半個身伸了出去，他驚小朋友發生意外。

網民︰救返小朋友一命

網民一致讚賞樓主的好人好事，救回小朋友一命，有網民留言「good job樓主，你可能救返個小朋友一命」、「好人有好報」、「好彩無發生意外」。另有網民批評外傭的行為，表示「個工人仲發脾氣扔嘢」、「個工人好惡」。點擊圖片睇更多網民意見︰

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責任編輯：王明芳

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