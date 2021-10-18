【家品速報】意大利SELETTI餐具玩味雙拼　中西結合大玩視覺衝突

▲ SELETTI於1964年由Romano Seletti於意大利北部小城Mantova創立，圖中的正是品牌的Hybrid系列碟子，將碟子、碗、茶壺左右兩邊來個完全不對稱的組合。（圖片品牌提供）

做創作，一本正經的往往悶得令人發慌，只有離經叛道，不按本旨辦事的才叫人眼前一亮，方能夠在市場上殺出血路。來自意大利的家居品牌SELETTI肯定是箇中代表，單看品牌的Hybrid系列，就足可以令到鍾情於玩味設計的人心甘情願地掏腰包。

筆者首次看見SELETTI的Hybrid餐具系列，「雙拼」這兩個字就立時在腦海中湧現，我們在日常生活中用上「雙拼」兩字，都源自於中式燒味飯裏將兩種不同菜式混搭而得來。

而Hybrid系列裏的每一項餐具，品牌的設計師都將它一分為二。

就以碟子為例，一邊用上大家耳熟能詳富傳統廣東味道的「萬壽無彊」的圖案，而另一邊則是西方器皿上最常見不過的古典圖騰，硬要將以上這兩種風馬牛不相及的圖案合二為一，可以想像得到該系列初面世時給大家的衝擊有多大，而正因為這一種風格上的衝突，Hybrid系列令SELETTI得以在全球聲名大噪的原因。

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其實無論是時裝或是家品品牌把玩East Meets West元素絕對不是新鮮的事，但SELETTI投入程度比任何一個家品品牌更甚、更細緻，箇中的原因是品牌的創辦人Romano Seletti，原來他早在70年代初已經在中國住了一段很長時間。

到了80年代，SELETTI更成為當時中國開放改革時能夠在內地得以行銷的品牌之一，所以能夠將中國元素掌握得淋漓盡致，還不是有賴於他當時在中國的生活和見聞。

雙拼以外

而隨著Romano於2017年逝世，由他的兒子Stefano Seletti繼承SELETTI，產品設計上繼續延續其父親既大膽，同時又以玩味為首的思維。

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因此，除了上文提及的Hybrid系列外，品牌亦先後和時裝品牌Diesel和《Toiletpaper》雜誌等合作推出家品系列，產品設計上，完全顛覆大家一直以來對近代意大利家品總是來得大方得體走簡約路線的形象，相反帶幽默感的產品更是層出不窮，好像帶點詭異的黑貓造型地燈和玩味十足的猴子吊燈等。

每個項目都趣怪十足，你未必可能立即愛上它，但細看之下卻發現背後的幽默感足可以令你甘心拜服地掏腰包帶它們回家。

產品查詢：Homeless（2997 8191）、www.yoox.com

記者：何偉雄