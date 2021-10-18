【藝人理財】梁芷珮勇字當頭創業開旅行社　Christy夫妻檔拍住上當隨團領隊

▲ 靠旅遊節目《潮什麼》成功打出名堂的藝人梁芷珮（Christy），無懼疫情創業開旅行社，信心滿滿認為疫後會迎來報復性旅遊。

「何時可以飛？」相信是不少港人的心聲。全球疫情反反覆覆，令旅遊業大受打擊，靠旅遊節目《潮什麼》成功打出名堂的藝人梁芷珮（Christy），也一度擔心迎來事業危機，但她本著一顆冒險的心，相信危中有機，毅然決定在疫市開旅行社，放眼未來開關後，將迎來報復性旅遊潮。

現年39歲的梁芷珮，近年憑主持《潮什麼》系列人氣急升，皆因該節目有別於其他旅遊節目，Christy不時帶著孩子周遊列國，她除擔任主持外，更與丈夫Kenneth拍住上，同時兼任編排行程、採訪、攝影和剪接，幾乎全自家製作。

過去5年，她踏足的國家包括意大利、美國、法國、加拿大、葡萄牙、西班牙等，對她而言，旅遊是其生活中的一部分，而拍攝《潮什麼》從來都不是一份工作，「這是我們兩夫妻創造出來的，像是Baby一樣。」她說。

▲ 經歷過禁飛的日子，面對全世界封關、旅遊業冰河期，梁芷珮居然繼續「勇」字當頭，決定跟老公夫妻檔在疫市下創業，投資6位數開旅行社。

疫市下創業

今年7月，兩夫妻在疫情下遠赴冰島拍攝全新旅遊特輯，事隔近兩年時間再度出遊，她表示是次旅程的意義變得不一樣。「今次一定是我最深刻的旅程，因為疫情爆發後，本來覺得拍旅遊節目根本是遙遙無期。坦白說，當時我還害怕事業準備要走下坡，所以，當得知有機會出發時，更加珍惜一切。」

當講起《冰島潮什麼》，她即陷入回憶，滔滔不絕。「原本沒有疫情的話，只需要一程機到芬蘭就可以去冰島，但由於現在航班數目大減，所以要不斷轉機，但當下我竟然覺得開心，因為太久沒有機會飛，很想在機場逗留長時間一點。還有，收拾行李時感覺很陌生，心情非常期待又興奮。」

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她這位旅遊達人，不但在節目中充分展現其冒險家精神，在創業路上更見她豁出去的膽量。

經歷過禁飛的日子，面對全世界封關、旅遊業冰河期，她居然繼續「勇」字當頭，決定跟老公夫妻檔在疫市下創業，共投資6位數開旅行社「Hipster Tour」。首次創業的她，直言無懼血本無歸，因為她深信疫情過後，將迎來「報復性旅遊」。

▲ 她這位旅遊達人，在過去5年，曾踏足的國家包括意大利、美國、法國、加拿大、葡萄牙、西班牙等。

主打歐洲路線

話說，當時正值本地疫情最嚴峻時期，她突然旅行癮發作，一時興起在社交網發文，笑指計劃開團帶大家去旅行。豈料，一句無心的玩笑話，短短幾小時已經引來逾百個私訊表示有興趣參加，令她大吃一驚。她與丈夫討論過後，毅然決定把眼前的危機視為商機，由自己最熱愛、最熟悉的行業入手。

想申請旅行社代理商牌照，先要找一個營業地點，成立一間公司。Christy也花了約一年時間籌備，續指原本申請牌照需要過五關斬六將，但正正因為疫情的緣故，繁複的手續都相對變得簡單。「疫情期間，我們無所事事，多的是時間。由於旅遊業成了疫情的重災區，所以政府也有把門檻略為降低，變相比較容易成功申請牌照。」

由於有鑑《潮什麼》大受歡迎，她打算主打歐洲路線，旅遊行程將參考節目內容：「很多粉絲都記得節目中的細節，例如餐廳特色，就連節目上餐廳老闆戴甚麼帽，他們也記得一清二楚。所以，有機會出發的話，會先跟隨《潮什麼》的Style規劃行程，因為我們除遊覽一些著名熱點外，還有在地人推薦的景點。」

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對前景有信心

就現階段來說，Hipster Tour還是一個小規模的旅行社，所以，她不只自己作為生招牌吸客，還會跟丈夫二人擔當隨團領隊角色，到達當地後便有導遊接待。「我們夫妻本身都很愛旅遊，即使不斷重複去同一地方，我也很享受，所以盡量都希望可以親身參與。」

但原來，Christy並非毫無領隊的經驗，她曾數度跟其他旅行社合作，帶同一班Fans出國旅行，每團大概十多名團友，當時反應熱烈，吸引大批粉絲報名，事後更獲得不錯的回響。

▲ 她與丈夫育有3名孩子，長子已17歲，次子與幼女分別10歲和8歲，一家人亦不時會在節目中粉墨登場。

她表示起初節目播出後，收到很多人私訊問我當地的景點或餐廳地址：「起初以為他們只想知道資訊，但直至我開始帶團後，才發現原來他們是希望我一同參與。」

因有著數次愉快的帶團經驗，為其打下一枝強心針，令她對前景相當有信心。「我不把自己當作一名導遊，因為我們是一起去玩。幸運地，過往全部團友都是無所謂的人，還記得第一次帶團去意大利，覺得很多安排上都有不足，但他們都完全不介意。後來，他們的身份由粉絲變成朋友，即使到現在，偶爾都會相約聚餐。」

記者：曾嘉善

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