【拒絕比較】姊妹成績迥然經常被比較 學霸姐姐拒絕老師叮囑：不想妹妹不開心

▲ 姐姐拒絕將老師的叮囑告訴妹妹。

梓翹很喜歡畫畫，她的畫作在很多比賽中都獲得獎項。可是，梓翹在學校的成績卻未如理想，已經是小二的梓翹，在每周的中英文默書中從來未取得合格的分數，而其他科目亦不見得特別好。老師曾懷疑梓翹是否讀寫障礙，並建議她的父母為女兒安排一次學習評估。然而梓翹的父母卻不覺得女兒有學習困難，因為梓翹總能把上課所學過的東西告訴父母，只是不知為何，女兒總不能在測驗中取得理想分數。

梓翹的姐姐則剛好相反，無論在學術及校外活動中都能取得佳績，由於兩姐妹同屬一所學校，老師及同學都不期然把妹妹與家姐作比較。在一次學校活動中，老師搖頭歎氣地對梓翹姐姐說：「你妹妹今日忘記帶功課回校，英文默書又不合格，這已經不是第一次了。上課時只顧與鄰座的同學談話，你成績那麼好，但妹妹卻強差人意，回家後幫我告訴你妹妹，要好像你一樣努力學習呀！」

梓翹姐姐聽後大感不惑，為何老師要借故把妹妹的事情告訴給她聽？老師這樣比較是否不太好？妹妹成績差，不是慢慢教便可以了嗎？回家後，梓翹姐姐並沒有遵照老師的囑咐，因為姐姐不希望妹妹因此而不開心。

其實梓翹的父母曾想過讓女兒轉校，希望轉了新環境後，老師及同學便不再為女兒貼上標籤，讓孩子找到自己的亮點。感恩梓翹的父母相信，每個孩子都有她的獨特之處，梓翹的學科成績雖然不理想，可幸的是梓翹卻從繪畫中找到自信，而這份自信將會成為梓翹成長的動力。

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