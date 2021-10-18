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鄭秀文拍《螢》專屬MV送歌迷驚喜　與栢天男冒雨遊叮叮為愛發亮

娛樂 12:28 2021/10/18

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鄭秀文邀栢天男拍MV。

「樂壇天后」鄭秀文（Sammi）一向非常愛錫歌迷，早前推出新歌《螢》生日音樂Live版和全能助手自家製剪輯版MV，歌迷統統收貨，並表示非常喜歡。

事情就此告一段落？追求完美的Sammi決定為歌迷炮製驚喜，為《螢》拍一個專屬MV，並與「翻版金城武」栢天男，在電車上談一場以愛發光發亮的愛情故事。

天公造美

雖然拍攝MV當日面對8號風球迫近，但幸好也算天公造美，因為雨景跟這個MV氣氛非常吻合，畫面更添淒美！

Sammi 說：「之前出咗兩個MV版本，一個係8月生日音樂會版本，另一個係我助手自家剪輯版本，我助真係好叻架！不過都唔算係正式MV，邀請栢天男擔任男主角，拍一個《螢》專屬MV。」

她表示，覺得MV的畫面非常重要：「畫面除咗有質感，男女主角有好多演戲部份，所以要搵專業演員演MV男主角。」身旁的栢天男透露MV中有很多令人心動的甜蜜畫面。

Sammi又說：「呢首歌嘅歌詞內容令人感動，係講一個人為愛情付出和犧牲精神，希望《螢》MV帶出淒美，又有少少Cool嘅感覺。」

為歌迷送驚喜

登上電車後，Sammi興奮地說：「我成日都覺得《螢》同叮叮（電車）有一種好奇妙嘅連系，終於達成心願上到叮叮，拍一個《螢》專屬嘅MV，真係好開心。呢個亦都係《Listen To Mi》專輯送畀大家嘅驚喜。」

Sammi再稱：「因為好多歌迷都以為只有音樂會剪輯版MV，估唔去到呢刻有個咁大嘅驚喜，希望大家感受到我嘅誠意、對呢首歌嘅執著和認真，同埋喜歡呢個版本嘅MV。」

雖然栢天男對中文認識不多，靠工作人員翻譯而了解歌詞意思後，亦表示好感動，他說：「我中文唔叻，我最鍾意當中歌詞『小小的飛蟲卻能憑愛發亮發光』，螢火蟲單憑愛就可以令自己發光發亮，好有意思。」

他續指：「好多年輕情侶一開始時會遇到好多阻滯，為咗延續愛，培養感情並唔容易，要堅持，特別鍾意呢首歌好多鼓勵性嘅歌詞。」

他自爆烏龍事，原來最初他自以為有「型」而被選中演出，後來才知道歌名是螢火蟲的「螢」字，非常搞笑。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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