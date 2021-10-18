【新冠疫苗】4新設疫苗接種站今啟用　聶德權：長者疫苗接種率仍須提高

▲ 聶德權呼籲，尚未接種疫苗的市民，特別是長者，應把握時機接種新冠疫苗。（經濟日報資料圖片）

政府在東區尤德夫人那打素醫院、將軍澳醫院、明愛醫院和威爾斯親王醫院增設的新冠疫苗接種站今日（18日）起投入服務，在醫院覆診的病人和訪客可即時接種復必泰疫苗。連同上月啓用的瑪麗醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院接種站，共有7個接種站服務市民。

公務員事務局局長聶德權今日上午到屯門醫院接種站，了解該接種站在過去兩個多星期以來的運作情況和經驗，聆聽接種疫苗的市民意見。

聶德權表示，屯門醫院接種站是最先投入服務的接種站之一。在醫院、醫護團隊和行政人員同心合力下，接種站得以在短時間內開展服務。他又指出，屯門醫院接種站可以說是首批接種站中最受歡迎的一個，接種疫苗人數高峰時一天可接種超過160劑疫苗。聶德權希望能親身了解工作人員的實戰經驗，更好地推廣接種站的服務，務求服務到位和切合市民所需。

聶德權又稱，在變異病毒株的威脅下，長者疫苗接種率仍須提高，而社區疫苗接種中心和公立醫院的接種站所擔當的角色同樣重要，多管齊下為本港築起保護屏障。他呼籲，尚未接種疫苗的市民，特別是長者，應把握時機接種新冠疫苗。聶德權引述專家建議，長者在沒有急症的情況下應盡快接種新冠疫苗。所有曾接種流感疫苗的長者均可安全地接種新冠疫苗。本港提供的兩種新冠疫苗均對減低2019冠狀病毒病重症和死亡情況高度有效，而且安全。



聶德權續指，首批接種站自上月29日啓用以來，今天是第12個工作天，但這些接種站已經歷黑色暴雨警告和颱風的考驗，在政府總部的中央指揮中心的統籌下，能於短時間內迅速應變。而現時亦有多個途徑讓市民接種新冠疫苗，所有合資格接種人士均可領取「即日籌」，即場在社區疫苗接種中心接種疫苗，無須預約。市民亦可透過疫苗接種計劃專題網站預約和選擇時段接種科興或復必泰疫苗，或到參與計劃的私家醫生和診所接種科興疫苗。

除了社區疫苗接種中心外，設於7間公立醫院的新冠疫苗接種站的開放時間為星期一至五（公眾假期除外）上午10時至下午7時，午膳時間照常開放，最後接種時間為下午6時30分。



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記者：黃穎津