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【千金出嫁】Bill Gates賀愛女嫁馬術運動員　豪花千萬裝修馬場辦世紀婚禮

親子 13:11 2021/10/18

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Bill Gates大女日前出嫁。

微軟創辦人、前世界首富Bill Gates，17日在美國紐約州東南部的私人馬場內，豪花千萬為25歲大女Jennifer Gates舉辦世紀婚禮。Bill Gates和前妻Melinda皆有出席，陪同愛女進場。婚宴邀請約300名賓客參與，並由英國樂團Coldplay擔任婚禮歌手，場面熱鬧。

豪花千萬改裝馬場

綜合外媒報導，Jennifer與30歲埃及籍丈夫Nayel Nassar同為史丹福大學畢業生，兩人因馬術而相識，交往4年後結婚。據悉Nayel同樣來自富裕家庭，父母經營建築與設計公司。Nayel鍾情馬術，曾在國際馬術總會上排名世界第41位，代表埃及參與東京奧運。

Bill Gates讓大女在6歲開始接觸馬術，並支持她成為馬術運動員。他3年前豪花逾億元港幣買馬場作為女兒大學畢業禮物，近月又花千萬在草地上加建玻璃屋作婚宴場館，賀女兒出嫁。改裝工程約在1個月前開始，婚禮賓客指玻璃屋設計甚有品味，「連流動洗手間也很漂亮」。

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深情向對方示愛

Nayel曾在社交媒體深情地向老婆示愛，指自己是世界上「最幸運的人」：

我無法想像沒有你的日子，我愛你的程度是你無法估計，謝謝你令我每一天都像發夢般幸福！

Jennifer不時在社交媒體分享與丈夫的合照，在婚前多次甜蜜地表示「等不及嫁給你！」，羨煞旁人。

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責任編輯：王明芳

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