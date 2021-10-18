【千金出嫁】Bill Gates賀愛女嫁馬術運動員　豪花千萬裝修馬場辦世紀婚禮

▲ Bill Gates大女日前出嫁。

微軟創辦人、前世界首富Bill Gates，17日在美國紐約州東南部的私人馬場內，豪花千萬為25歲大女Jennifer Gates舉辦世紀婚禮。Bill Gates和前妻Melinda皆有出席，陪同愛女進場。婚宴邀請約300名賓客參與，並由英國樂團Coldplay擔任婚禮歌手，場面熱鬧。

豪花千萬改裝馬場

綜合外媒報導，Jennifer與30歲埃及籍丈夫Nayel Nassar同為史丹福大學畢業生，兩人因馬術而相識，交往4年後結婚。據悉Nayel同樣來自富裕家庭，父母經營建築與設計公司。Nayel鍾情馬術，曾在國際馬術總會上排名世界第41位，代表埃及參與東京奧運。

Bill Gates讓大女在6歲開始接觸馬術，並支持她成為馬術運動員。他3年前豪花逾億元港幣買馬場作為女兒大學畢業禮物，近月又花千萬在草地上加建玻璃屋作婚宴場館，賀女兒出嫁。改裝工程約在1個月前開始，婚禮賓客指玻璃屋設計甚有品味，「連流動洗手間也很漂亮」。

最新影片：「女飛魚」化身教練培養泳壇精英 蔡曉慧：運動員是輸得最多的人

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

最新影片：楊潮凱為家庭把關 拒當怪獸家長主張讓孩子自由探索

深情向對方示愛

Nayel曾在社交媒體深情地向老婆示愛，指自己是世界上「最幸運的人」：

我無法想像沒有你的日子，我愛你的程度是你無法估計，謝謝你令我每一天都像發夢般幸福！

Jennifer不時在社交媒體分享與丈夫的合照，在婚前多次甜蜜地表示「等不及嫁給你！」，羨煞旁人。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳