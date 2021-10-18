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【新冠肺炎】梁子超指社區接連有確診個案令人擔心　促檢視豁免檢疫個案杜絕社區接觸

社會 12:22 2021/10/18

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梁子超指社區接連有確診個案令人擔心，促檢視豁免檢疫個案杜絕社區接觸。（經濟日報資料圖片）

本港近日接連出現社區確診個案，上周五(15日)一名俄羅斯駐港總領事館人員抵港，獲豁免檢疫返西灣河住所後確診。呼吸系統專科醫生梁子超形容情況令人擔心，而染疫俄羅斯駐港總領事館人員病毒量亦高，需觀察患者所住大廈或其家人是否有傳播。

呼吸系統專科醫生梁子超今早接受港台節目《千禧年代》訪問時解釋，確診的領事館人員病毒量高，雖為剛發病，擔心他居住的大廈會不幸出現傳播，或者患者家人受感染後將病毒傳播開去，要再觀察大廈內有否出現垂直或橫向傳播，或有假陰性情況等；又指本港兩周內接連於社區出現3宗確診個案，情況令人擔心。

他直指，獲豁免檢疫的組別「五花八門」，更可獲安排在多層大廈作家居檢疫，質疑如果家居檢疫是安全，就毋須設立指定檢疫酒店，批評政府內部政策自相矛盾；批評政府不斷提出要做好「外防輸入」，惟實際上無做，難以令人覺得本港安全。

梁子超又稱，政府至今未有增加高危組別人士的檢測次數，萬一有確診者染疫後一星期才被發現，病毒或已經傳了三代，要再追蹤都不容易。他認為政府需要檢視每個豁免檢疫的個案，以安全方法杜絕社區接觸，政府需要平衡外交禮儀及傳播風險。

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責任編輯：陳正怡

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