【死裡逃生】台灣虎豹潭爆山洪4死2失蹤　9歲女童遭沖走一個機智關鍵自救

▲ 台灣新北市虎豹潭發生山洪意外，導致4人身亡，另有2名小童至今仍然失蹤。

台灣新北市雙溪區虎豹潭周六（16日）發生意外，31名體驗營參加者遇上山洪，導致2名成人及2名小童身亡，另有2名小童至今仍然失蹤。而在事故中一度失聯的9歲王姓女童所幸奇蹟生還，並由大人抱起跑到警局求救。女童自救關鍵事後曝光，有同團學員家長估計，女童是受體驗營累積的經驗啟發，才得以逃出生天。

綜合台灣媒體報道，一行31人在周六（16日）參加了由「天大地方自然公司」主辦的「大方自然體驗」活動。當日下午4時許，參加者在回程時經過虎豹潭「梳子壩」，因暴雨導致溪水暴漲，7名參加者瞬間被溪水沖走，其中包括奇蹟生還的9歲王姓女童。而另外6名失蹤者中，至今已尋獲2大2小遺體，惟仍有2名兒童未被尋獲。

生還的9歲王姓女童事後還原求生過程，她表示自己當時未察覺到水淹腳上，豈料隨即就山洪暴發，她被沖走時馬上捉緊水流旁的樹幹，並依靠在大石上，再換上外套，從袋中拿出哨子猛吹，發出求救訊號。

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女童事後被救起，並由大人抱起跑到警局求救。有同團學員的家長表示，女童自小學一年級開始參加自然體驗營，估計是從中累積到經驗，在危難中發揮，成為逃生關鍵。

據知，是次活動共有16名大人、15名兒童參加，當局目前仍在進行搜救工作。事後有大批網民湧入主辦單位的Facebook專頁了解情況，卻發現主辦單位公開的早期活動照片中，參加者都未有戴上防護裝備或救生衣，引發輿論四起，紛紛質疑活動安全性。

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責任編輯：羅嘉欣