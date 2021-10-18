【昏迷女童】7歲哥哥為植物人天瑜祈禱　爸爸盼兒堅強︰妹妹同以前唔一樣

▲ 6歲天瑜遇上醫療事故慘變植物人，7歲哥哥為妹妹禱告盼好起來現奇蹟。

本港一名6歲女童周天瑜遇醫療事故慘變植物人，其家人正追究涉事醫院，周爸爸成立網上群組「天瑜醫療事故關注組」。他日前發布一段父子對話，影片附有兄妹相處的生活照，爸爸希望年紀小小的哥哥堅強，要有心理準備明白妹妹的情況，哥哥很懂事為天瑜祈禱。

切除腫瘤手術時出現醫療事故

6歲天瑜3年前確診患上橫紋肌肉瘤（第四期），在接受化療後情況一度好轉，腦內腫瘤縮小至可接受手術切除，惟去年5月21日於瑪麗醫院進行手術，期間周先生收到院方消息，指心瑜的心跳一度停頓，腹部膨脹，需要為她進行緊急開腹手術。經搶救後，雖然天瑜恢復呼吸和心跳，但卻變成植物人，至今已臥床約16個月。

經家人半年來的多番追問下，發現是次意外是人為醫療事故，兒童醫院和瑪麗醫院因在手術前溝通出現問題，手術當日瑪麗醫院並沒有為女兒準備「特別血」，在醫護人員聯絡中央血庫後，花了48分鐘才為天瑜輸第一包血。家人正追究涉事醫院，希望為女兒討回公道。

▲ 6歲女童天瑜術後已臥床16個月。（天瑜醫療事故關注組影片截圖）

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7歲兒為妹妹禱告

天瑜的事故，令周先生一家晴天霹靂，7歲的哥哥軒軒情緒亦受影響。雖然軒軒年紀小小未能完全理解，但近日他看過爸爸接受《東張西望》訪問後，了解多些妹妹的情況，而爸爸亦希望兒子堅強，如日後帶天瑜回家由家人照料時，軒軒也有心理準備妹妹跟之前不一樣。

於昨日（17日），爸爸於facebook群組「天瑜醫療事故關注組」上載一段影片，有父子的對話及兄妹的生活成長照。爸爸以英文寫道當下的感受，翻譯為中文是「你永遠不知道自己有多堅強，直到堅強是你唯一的選擇」。

從影片的圖片所見，兄妹感情好好，經常一起玩耍，哥哥會攬抱天瑜，非常愛錫妹妹。軒軒有為天瑜祈禱，「親愛的天父，我希望妹妹快啲好返，快啲返屋企，我呢，就唔想妹妹變植物人，我想妹妹盡快返屋企，以上禱告奉主耶穌名求，阿門。」之後父子有一段對話，令人聽後很動容又痛心。

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父盼兒堅強有心理準備

爸︰軒軒，你知唔知咩叫植物人？

兒︰唔知。

爸︰咁你點知植物人呢個名？

兒︰《東張西望》講㗎！

爸︰《東張西望》講，你睇咗電視？

兒︰係呀！

爸︰咁爸爸同你講啦喎。咁妹妹呢……應該……

兒︰植物人即係咩意思？

爸︰即係呢，妹妹可能會呢，講唔到嘢啦，或者係郁唔到啦，咁樣囉。

兒︰唔……

爸︰咁你要有心理準備喎，知唔知道呀？第日返嚟見到妹妹呢，佢可能同以前唔一樣㗎啦，知唔知道呀？

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希望找外國名醫接受治療

不少網民留言為周氏一家集氣，期待天瑜出現奇蹟，讚賞哥哥的懂事乖巧，「小朋友其實好敏感，哥哥應該隱約知道發生咩事……妹妹係唔同咗，不變嘅係軒軒對妹妹嘅愛，哥哥好乖好叻」、「雖然哥哥係明與唔明之間，但其實佢感覺係最大最深」。

有些網民建議及問到「希望小朋友早日好返，有機會可以去到外國去接受更加好嘅治療」、「希望奇蹟降臨，如果去外國會唔會有方法醫到？」周爸爸回應有從這途徑在想辦法，可是要先找到名醫。

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責任編輯︰顏紫燕