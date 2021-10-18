【轉數快】金管局就周日轉數快一度暫停致歉　已要求香港銀行同業結算檢視

▲ 轉數快服務系統維護時，遇到未能預見的情況，昨日(17日)上午一度未能提供服務。（擷自轉數快網站）

轉數快服務系統維護時，遇到未能預見的情況，昨日(17日)上午一度未能提供服務。金管局解釋，轉數快系統因為遷移及升級，遇到不可遇見的情況，向受影響人士表示歉意，當局會檢視如何做得更好；又已要求負責轉數快系統運行的香港銀行同業結算有限公司檢視出現甚麼技術問題，避免發生同類問題及詳細檢討。

金管局副總裁李達志今日(18日)出席立法會財經事務委員會會議，提到昨日凌晨轉數快系統維護，較以往同類工作複雜，涉及將後備系統搬遷，而後備系統本身與主系統同時連結運作；惟後備系統搬遷完成後，將主系統與後備系統再連結時，遇到不可預見的技術問題，令連結不穩定。

他續稱，為免系統重啟後出現問題，於是立即啟動後備方案，將主系統與原本的後備系統重新連結，即重返之前的安排，過程經歷幾個小時，回復運行後運作順暢；令啟用時間由昨日早上8時，延至昨日下午1時，系統啟用後順暢，向受影響人士表示歉意，當局會檢視如何做得更好。

金管局總統余偉文強調與網絡攻擊無關，而是進行系統維護時出現不能預見的技術問題，又已要求負責轉數快系統運行的香港銀行同業結算有限公司檢視出現甚麼技術問題，下次再做系統搬遷時有何地方要留意，避免發生問題及詳細檢討。

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責任編輯：陳正怡