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【眼皮跳】主播經常眼皮跳驚見腦幹長腫瘤　外科醫生拆解經常眼皮跳6大健康風險

醫生診症室 13:07 2021/10/18

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醫生指出有6個原因會令到眼皮跳不停，大家要小心留意。

每當大家眼皮跳（俗稱眼眉跳）時，一定會聯想到「左吉，右凶」，覺得眼皮跳就是自己的命運。但事實上，這是一種肌肉抽筋的狀態，醫生指出有6個原因會令到眼皮跳不停，而最恐怖的是腫瘤壓迫到顏面神經，或是中風而成。

外科醫師江坤俊在《江P醫件事》分享，一般人每到6至20秒就會眨一次眼，但有些人會一直眨不停，或眼皮一直跳動。醫師表示把這個情況想像成抽筋的一種，因為眼皮也有肌肉，若有其他原因導致眼皮抽筋，也會令眼皮跳個不停。

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讓眼皮一直跳的6大因素

刺激性食物：如辛辣食物、咖啡因食物會造成神經興奮，就可能出現眼皮跳動。

壓力：如工作壓力或睡眠不足，壓力大也會造成神經不穩定，眼皮一直跳動。

眼睛疾病：如有結膜炎或砂眼，會刺激旁邊的神經。

藥物副作用：不少人會使用氣管擴張劑或心律調整藥物，也會可能造成眼皮一直跳動。

嚴重疾病：醫師舉例指，早前一名香港主播眼皮經常抽搐，曾被人誤會拋媚眼放電，後來波及到半邊臉，她去求醫後發現原來腦幹長了腫瘤，壓迫面部神經，令她的半邊臉痙攣，左邊嘴歪眼斜。

中風：如果出血或缺血範圍剛好影響到動眼或顏面神經，就會造成2神經過度興奮，讓眼皮一直跳。

要判斷何謂中風，江坤俊醫師指出了3個步驟辨別是否中風。首先，張開笑臉，兩邊笑容是否不對稱。其次，把雙手舉高，兩手的高度是否不同，有沒有一高一低的情況。最後，檢查說話時是否有含糊不清的情況。

江醫師指出了3個步驟辨別是否中風，包括兩邊笑容是否不對稱、兩手的高度是否不同、說話時是否含糊不清。（圖片來源：影片截圖）

江醫師還指出眼皮跳與肌肉疲勞相關，可以常常按摩眼睛四周的肌肉，讓眼睛周圍血液循環，以及放鬆穴道，可以抑制眼皮過度疲勞而產生的亂跳。先把大大拇指放在太陽穴，食指放在頭後的風池穴，按完後，接著是眉頭內側的攢竹穴，最後眼睛內側的鼻子凹洞處情明穴，這三個穴位閉上眼後按壓5至6次即可。按這些穴道可以有助血液循環，放鬆相關的肌肉。

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雖然大部分眼眉跳都屬短暫，但如發現眼皮長時間、如眼皮跳的情況持續一星期以上、眼睛紅腫、眼皮嚴重下墜，及眼皮跳的範圍大，甚至面部亦有抽搐等身體不由自主跳動，面部麻木和聽力減退等徵狀出現，卻恐或是中風甚至腦疾的癥兆，必須立即求醫。

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責任編輯：羅嘉欣

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