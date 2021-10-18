【童你一起長大了】朱敏瀚5歲獲選最英俊王子　細數一眾「估佢唔到」混血兒藝人

▲ 朱敏瀚擁四分之一英國血統，是娛樂圈其中一位混血藝人。

昨晚（10月17日）播出的《童你一起長大了》組邀請了24年前於兒童節目中勇奪「最英俊王子大獎」的朱敏瀚（Brian）亮相。現為「飛躍進步男藝員」得主的Brian受大台力捧，小時候的他已玉樹臨風，眼仔睩睩十分可愛。

他在《童你一起長大了》更與當年的主持張潔蓮一同重演當年訪問片段，相當有趣。二人的樣貌也與當年沒有太大分別呢！

其實除朱敏瀚，娛樂圈當中有不少令人「意想不到」的混血藝人，有人成為視后，又有人受盡宅男粉絲愛戴！

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「混血王子」朱敏瀚

朱敏瀚擁四分之一英國血統、媽媽是中英混血兒，他在小時候的樣貌已長得十分精緻，他透露小時候已因生得可愛屢獲讚賞：「細個真係好多鄰居見到就會走埋嚟搣我塊面，我就潛移默化咗佢哋會讚我靚仔。」

他指自獲獎「最英俊王子大獎」後，獲得不少幕前演出機會：「嗰個比賽開始後，有模特兒公司睇中我，因為咁先接觸到廣告同埋教育電視。但好笑嘅係，嗰時我以為拍廣告係課外活動之一。」

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混血兒視后

很多人不知道，「視后」唐詩詠也名混血兒。其實她也是在拜年時，從親戚口中得知嫲嫲是荷蘭和印尼混血兒，所以唐詩詠稱：「唔好再問我個鼻點解咁高」。

至於以氣質、甜美笑容俘虜粉絲的林嘉欣是中日混血兒，她的母親是台日混血兒，爸爸是香港人。

而不時在節目中展現美好身段的傅嘉莉（Kelly）就是一名中德混血兒。另一「宅男女神」張沛樂（沙律）曾經在Instagram中自爆做過基因測試，意外發現自己不是純正中國人。她擁有5分之一的東南亞血統：「我的基因原來西部少數民族最多，另外仲有越南血統。」

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混血男藝人

以下的混血男藝人應該也是令部份人「最估佢唔到」！

眾所周知洪天明是武打巨星洪金寶兒子，天明的媽媽曹恩玉是韓國人。

至於前年因「安心事件」而形象直插谷底的許志安，他是位中越混血兒，爸爸是香港人、媽媽是越南人。

電影、電視多元發展的姜皓文，大家應該最記得他的花名「黑仔」，而原來他的外公外婆擁有馬來血統，他也是「混血藝人」一員。

「大王」安德尊曾被傳是一位中英混血兒，他接受車淑梅節目《舊日的足跡》訪問時，就澄清道：「我係河南開封人，包公同鄉，但當日有人玩遊戲問呢個問題，又搵唔到我去證實，結果誤傳咗，我都冇乜意見。」

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