【集體回憶】聖保羅書院170周年校慶　多位名人校友拍片踢「西瓜波」慶賀

▲ 聖保羅書院今年迎來170周年校慶。（聖保羅書院提供）

聖保羅書院迎來170周年校慶，聖保羅書院同學會召集全球各地共170位校友拍攝短片為母校慶祝。參與校友包括前立法會主席曾鈺成、民政事務局常任秘書長黃智祖、前天文台台長岑智明、海洋公園行政總裁黃嗣輝、中大呼吸系統科講座教授許樹昌、香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷、資深製作人鄭丹瑞及歌手布志綸等。

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短片以聖保羅書院的集體回憶「西瓜波」為主題，雲集各地舊生，跨越地域限制於線上「球場」各聚一堂。而短片亦如球賽中的開球儀式，象徵170周年校慶的主題「保羅友程」正式啟航，並為170周年校慶連串活動預熱。

聖保羅書院170周年校慶首項慶祝活動將會於本月21日舉行，載有170年來學校點滴的電車及巴士屆時將遊走港島區，各界校友亦將親身岀席。此外，一連串慶祝活動亦會相繼舉行，當中包括由中、小學生主演的音樂劇《保羅．我們的聖保羅》、聖保羅書院同學會合唱團表演及學校首度舉行的大型歷史展覽，展示書院的故事與傳統。



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記者：黃穎津

