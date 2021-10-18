【東京殘奧】余翠怡陳浩源決定出戰巴黎殘奧　陳浩源指市民支持令運動員減少自我質疑

▲ 輪椅羽毛球銅牌得主陳浩源坦言曾希望轉職做教練，但考慮到港隊殘奧羽毛球無人接棒，決定繼續做運動員，盼未來發掘有潛質的運動員。（經濟日報資料圖片）

東京殘奧上月圓滿結束，香港代表隊取得2銀3銅佳績，港府今為港隊代表舉行歡迎儀式，並頒發表揚狀。港隊輪椅劍擊代表余翠怡及輪椅羽毛球銅牌得主陳浩源均決定出戰下屆巴黎殘奧，陳浩源坦言曾希望轉職做教練，但考慮到港隊殘奧羽毛球無人接棒，決定繼續做運動員，希望2、3年間找到有潛質的年輕運動員接棒。

港隊輪椅劍擊代表余翠怡表示，參加3年後的巴黎殘奧會是她的目標之一，希望明年底開始的新賽季計分賽有好成績，取得殘奧參賽資，如可成功爭取，將會是她第6次參加，創下紀錄；又希望巴黎殘奧劍擊項目，可以用今屆的原班人馬岀戰。

她形容，今屆東京殘奧會首次有電視直播，期間不少市民打氣及留言支持，令運動員感到開心。至於隊友吳舒婷，余翠怡稱吳舒婷作為兼職運動員，需要兼顧工作和運動，心理及身體都有壓力，希望運動員獲得更好支持及全職運動員有更佳保障，鼓勵更多殘疾人士成為全職運動員。

輪椅羽毛球銅牌得主陳浩源早前決定2024年巴黎殘奧是最後一役，他形容有關決定掙扎了一段時間，朋友及香港市民給了他很多支持和信心，市民的支持令運動員減少自我質疑，深思熟慮後他決定爭取出戰下屆巴黎殘奧；又稱最快明年初會恢復比賽，期望累積更多實戰經驗。

陳浩源坦言曾希望轉職做教練，考慮到現時轉職，港隊殘奧羽毛球就沒有人接棒，決定繼續做運動員，未來除了專注訓練外，亦會發掘有潛質的運動員，讓本港輪椅羽毛球運動可以傳承下去。

行政長官林鄭月娥致辭時指，香港運動員近年在大型國際賽事，取得驕人成績，為香港體育發展寫下光輝一頁，令市民感到無比興奮和自豪；而殘疾運動員付岀努力，經過長年累月的訓練，取得殘奧參賽資格，表現優異，在場上鬥志高昂，展示永不放棄的精神，令人敬佩，亦令香港充滿正能量。

她補充，政府今年購入奧運及殘奧轉播權，市民可以透過電視打氣，成為運動員爭取佳績的動力，令市民認識傷健共融的理念。林鄭月娥又指，在施政報告重申政府支持體育發展，包括支持運動員學業及運動雙軌發展等，祝願運動員在未來繼續發光發亮。

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責任編輯：陳正怡