【驅寒保暖】天氣轉冷容易感冒　中醫推介5款茶飲快速驅寒暖身【附做法】

▲ 中醫推介5款茶飲，有助驅寒暖身，預防感冒。

受季候風影響，近日天氣明顯轉涼，未來數天氣溫將再下降。註冊中醫師陳俊傑提醒，小朋友及身體虛弱在這些天氣較易生病。他接受TOPick訪問，推介以下5款製作簡單的茶飲，有助快速驅寒暖身，適合一家大小飲用，預防感冒。

1. 生薑紅糖水

功效

生薑：溫胃、散寒、止嘔、解感冒

紅糖：補脾胃，提升中氣

材料及做法

生薑2片、紅糖1至2茶匙

加2至3杯水，煲5分鐘即可

陳醫師指，若不用紅糖，可改用砂糖或白糖等糖類，均有和胃補中的作用。兩者相配，可以理解為：「生薑出去打仗，糖就作後援，減少熱氣機會，提供能量給生薑，令生薑發揮得更好。」甚麼人不宜飲用？他表示，按此份量，每星期喝一至兩次，未嘗不可。

2. 香茅茶

功效：溫胃、袪風寒、止頭痛

材料：新鮮香芧1條

做法：切開香芧後，加水煲2至3分鐘即可。若按此份量，每星期可喝一至兩次，適合任何體質。

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3. 紫蘇茶

功效：溫胃、舒肝散寒

材料：紫蘇1至2片

做法：加熱水焗5分鐘即可

4. 小茴香茶

功效：溫胃、稍散寒

材料：小茴香10多至20多顆

做法：加熱水焗10分鐘即可

5. 羅勒檸檬薄荷茶（basil lemon peppermint）

功效：解表、舒肝

材料：檸檬、羅勒各5至6片，檸檬半個

做法：加熱水焗15分鐘即可

陳醫師指，以上茶飲於天氣轉冷時可飲用，每星期喝1至2杯，問題不大。若未有不適，或不感到寒冷，則不必飲用。

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記者：黃泳欣