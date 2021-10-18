【青年心城】前港隊代表拍劇騷軟骨功獲讚賞 王虹茵感激父親鞭策助展潛能
TVB正播映新劇《青年心城之撐起青春》，今次監製林肯起用不少新晉演員，當中包括「體操女神」王虹茵（Sharlene），她更於《青年心城之撐起青春》施展「軟骨功」。
現年26歲的Sharlene在小學三年級已經開始練藝術體操，之後加入香港女子藝術體操代表隊，更獲國家一級運動員資格。雖然Sharlene已退役，近年從事導師和教練的她未有疏於操弗身型，她說：「我每日都壓腿至少5分鐘，同埋會向後拗腰。」
王虹茵施展軟骨功
於昨晚（10月17日）播出的第2集《青年心城之撐起青春》裡，同時有兩位女演員彈出，分別是來自《#後生仔傾吓偈》的黃紫恩（JoJo）及王虹茵（Sharlene）。
王虹茵於《青年心城》中飾演精通瑜伽的斜棟人，甫出場即施展「軟骨功」，結果成功技驚四座，獲大量網民讚厲害。
摘全國賽四項全能賽銅牌
事實上，Sharlene來頭不少，她是前藝術體操港隊代表，Sharlene於小學3年級加入藝術體操行列，3年後加入港隊，並於中3那年摘下全國賽四項全能賽銅牌，戰績斐然。
在體壇發展平步青雲的Sharlene，在背後付出不努力，她曾於訪談中透露從前一星期要練習4日，每次練足3小時，要做壓腿、壓腰，練腿力等動作，童年時的Sharlene接受著艱辛的訓練，她曾說：「我整個小朋友的生涯，就是放學、練習、做功課。」
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爸爸不斷鞭策
Sharlene能夠於藝術體操上創下好成績，全靠爸爸的鞭策，當比賽時拿不到冠軍，爸爸即別過面走了去，這樣做其實是想迫她努力練習。
Sharlene於4、5年級時，因跟不上精英隊的進度而被踢出隊，其後Sharlene趁著暑假返內地跟一位舞蹈老師練習，經過3個月的苦練，她以全場最高分重返精英隊，及至六年級那時，Sharlene加入香港女子藝術體操代表隊，那時候的她終於明白爸爸只是為她好。
及後Sharlene參加不少公開比賽，中3期間更奪得《2009年全國青少年藝術體操錦標賽》青年組紗巾項目第一名、個人全能第4名以及獲授予國家一級運動員資格。
每天保持練習
但為應付中學文憑試，Sharlene於2012年退役。
不過多年來，她沒有放棄在運動路上衝刺，現時兼任普拉提、高強度間竭性訓練以及國際藝術體操教練。Sharlene為保持狀態，每日仍抽空加以鍛煉：「我每日都壓腿至少5分鐘，同埋會向後拗腰。」
Sharlene於2018年加入TVB正式成為藝人，樣貌被指似陳詩欣和戴夢夢的她，參與主持《Think Big天地》，《#後生仔傾吓偈》及《勁歌金曲》，近日更開始參與劇集演出，包括《青春不要臉》、《凶宅清潔師》及《青年心城之撐起青春》等。
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撰文 : TOPick柴犬出動