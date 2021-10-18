【薪金調整】 打工仔今年平均加薪1%創10年新低　約4成機構明年加薪幅度料3%

▲ 香港人力資源管理學會調查發現，僱員2021年整體平均基本薪金調整為1%，扣除通脹後，實質基本薪金升幅度為-0.4%，是10年來首次出現負數。（程志遠攝）

新冠肺炎疫情重創經濟，香港人力資源管理學會今日（18日）公布2021年薪酬趨勢調查結果，發現僱員今年平均加薪幅度為1%，較往年的1.4%稍微下降，數字創10年新低。若以人數計算，今年被凍薪的受訪機構僱員比例達65.7%，獲加薪的僱員比例為34.3%。

調查又發現，僅得37%受訪機構表示僱員來年將獲加薪，6%機構預期凍薪，57%機構則未決定。至於預料明年1月至4月期間加薪的機構，平均加薪幅度為3%。

學會今年1月至9月，訪問115間來自16個不同行業機構，涉及全職僱員人數合共162,800人，以了解僱主於今年1月至8月期間，對僱員薪酬、花紅發放及福利的變動和趨勢。調查發現，僱員今年整體平均基本薪金調整為1%，扣除通脹後，實質基本薪金升幅度為-0.4%，是10年來首次出現負數。

結果顯示，68.6%機構表示有加薪；30.5%機構錄得凍薪；1%機構則表示減薪。學會指，今年獲加薪的僱員比例為34.5%，而68.6%僱員則被凍薪。

調查又指，中型企業（聘用不足500至1000名僱員）在2021年的平均加薪幅度達2.8%，為眾多企業中最高，小型企業（少於500人）則平均加薪1.4%；而大型機構（多於1000人）平均加薪幅度最少，僅0.7%。

在花紅方面，獲得發放固定花紅的僱員中，獲得金額平均為1.01個月的基本薪酬；75%僱員獲納入非固定花紅計劃內，平均金額為1.59個月薪金。

展望來年，在105間提供數據的機構中，57%受訪機構對來年加薪情況未有計劃，僅得37%受訪機構表示僱員將獲加薪，6%機構預期凍薪；至於預料明年1月至4月期間加薪的機構，學會預期明年企業平均加薪幅度為3%。

人力資源管理學會副會長孔于人表示，今年企業薪酬調整幅度受到未能通關及疫情影響，令企業抱持審慎態度，對比2003年沙士，1%的平均薪酬加幅並不算差，形容屬「講得過去」，建議政府來年再推出紓困措施幫助企業及僱員，同時期望盡快通關。

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記者：洪芷晴