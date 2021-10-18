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【緊急呼籲】13歲峰峰急性心臟衰竭留醫兒童醫院ICU　仍等待遺心續命

社會 15:13 2021/10/18

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13歲的峰峰因擴張性心肌病變，導致急性心臟衰竭。（兒童醫院提供圖片）

13歲的峰峰月前不適求醫，本以為僅腸胃炎及氣管敏感，惟及後因氣喘、胸口痛再到急症室求診，揭患罕見擴張性心肌病變，致急性心臟衰竭，現留醫兒童醫院深切治療部（ICU），並需裝上雙心室輔助器，支援心臟循環。

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峰峰的父母梁生、梁太上周五（15日）公開呼籲公眾善心捐贈合適的遺心，讓兒子可以進行心臟移植續命，惟至今日（18日）中午，峰峰仍未獲贈合適的心臟，現時繼續留醫兒童醫院深切治療部。

梁生早前表示兒子身體健康，熱愛運動，性格樂觀，是家中的「開心果」，在兒子患病後曾一度不敢告知其病情，其後兒子得知自己身體情況後接受現實，更希望父母不要放棄他「峰峰當時跟我們說他不會放棄，亦希望我們不要放棄他」。詳情即看：【下一頁】

合適捐贈者的條件：

  • 血型：B+或O+
  • 體重：介乎50至70公斤

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記者：郭詩詩

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