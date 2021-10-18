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【生活技能】母呻19歲大學兒三個月不換床單　酒店推速成班教做家務

親子 16:38 2021/10/18

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英國有酒店推出「家務速成班」，以幫助年青人學習基本生活技能。

家長應自小培養子女的自理和生活技能。英國一間酒店的調查發現，高達9成父母認為子女不懂做家務，其中有家長表示，其就讀大學的兒子長達三個月沒換床單，原因是不懂如何換。就此，酒店推出「家務速成班」，教年青人一些基本的生活技能，獲一眾家長大讚。

9成家長指子女不懂做家務

綜合外媒報道，英國酒店Premier Inn早前進行一項有關青少年做家務的調查，訪問了1,000名育有13至19歲子女的父母，結果顯示9成父母認為其子女缺乏家務技能，包括執床、燙衫和吸塵等，

  • 不懂燙衫：41%
  • 不懂洗廁所：38%
  • 不懂摺床單或摺衫：31%
  • 不懂執床：29%
  • 從不清潔浴室：26%
  • 不懂用吸塵機：23%
  • 不會倒垃圾：19%
  • 用餐後不洗碗：18%

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讀大學兒子3個月沒換床單

有見及此，酒店推出「家務速成班」，由一眾經驗豐富的家務達人，教授年青人基本家務和生活技能，而當中不少參加者為第一次離家讀大學的青少年。酒店亦將家務教學影片上載至網站，提供線上和實體課程。

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來自肯特（Kent）的19歲雙胞胎兄弟Bradley Fox和Lewis Fox為大學生，媽媽形容兩人平日生活凌亂不堪，完全不會做家務。自從她一次到大學接Bradley回家時，驚見兒子長達3個月沒有換床單，遂替他們安排參加該課程。

課程以有趣的方式，教導他們一些實用並且畢生受用的生活技能。兒子19年都不聽我話，職員只花了數小時就教懂他們。

最新影片：楊潮凱為家庭把關　拒當怪獸家長主張讓孩子自由探索

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責任編輯：王明芳

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