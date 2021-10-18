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【可憐老公】迫丈夫斷捨離珍藏數十年漫畫　霸道人妻遭炮轟︰該斷的是你

親子 14:30 2021/10/18

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一名人妻要丈夫斷捨離珍藏了數十年的漫畫，結果丈夫被迫整理漫畫。

夫妻間應互相尊重，強迫對方做不喜歡的事，很容易破壞關係。近日馬來西亞一名人妻於社交平台分享，要丈夫斷捨離珍藏了數十年的漫畫，結果丈夫被迫整理漫畫，人妻大讚另一半是神對友。網民就此熱議，認為人妻不尊重丈夫，並為他抱不平。

該名人妻日前於facebook群組「斷·捨·離（馬來西亞）」發帖，表示丈夫再次處理他收藏了幾十年的漫畫真的不容易。她指與丈夫深入傾談了兩小時，請他處理一下漫畫，丈夫堅持說不可以，因為那些漫畫已收藏了很久。

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丈夫默默整理漫畫

之後人妻與丈夫出現以下對話︰

我：如果是家裡發生火災，你會救這些漫畫嗎？
老公（想了一想，小小聲說）：不會。
我：這樣這些漫畫就不是珍貴的東西了。
老公：不要這樣講。
我：如果家裡發生火災，這整間房的漫畫書就會幫忙燒死你。

丈夫默默整理漫畫的背影。（「斷·捨·離（馬來西亞）fb圖片」

後來人妻一天放工回家，就看到丈夫在整理漫畫。她上載了有關相片，只見其丈夫坐在地上，默默整理眼前一櫃漫畫的背影，他身上的黃色上衣已被汗水濕透。人妻希望丈夫「感受當中舒坦」，還稱「與其當個豬隊友，不如當個神隊友」。

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網民為人夫抱不平

不過，事件卻引來網民極大迴響，似乎感受不到人夫的舒坦，反而覺得他的背影相當悲傷。大部分網民覺得人妻做法不當，不應強迫丈夫捨棄心愛的東西，而且有違斷捨離的原意，應是斷捨自己的東西而不是別人的。不少網民指責人妻既自私又霸道，不理會別人感受，行為極不尊重。

有網民不值人妻所為，留言「這不是斷捨離，這個是被迫」、「該斷的是他老婆」、「你有體會老公當下的心情？夫妻間最基本的互相尊重呢？」點擊圖片睇更多網民意見︰

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責任編輯：王明芳

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