張繼聰自薦創作《馬達・蓮娜》主題曲　王菀之：這是個牽動很多情緒和感受的故事

▲ 《馬達・蓮娜》

由王菀之主唱的《手》為《馬達・蓮娜》電影主題曲，這次也是該本片主角張繼聰首次為電影創作主題曲。

張繼聰在演《馬達・蓮娜》時為演出投入了大量的情感，特別是拍攝接近尾聲時，內心累積了很多情感和畫面，於是向監製及導演自薦為電影創作主題曲。

在澳門煞科後回港只有幾日，張繼聰便寫好了《手》這首歌，因為那時他對電影的感覺仍非常強烈，亦都完全消化了「馬達」這個角色的種種，心中有一種完成了一趟旅程的感覺，充滿了靈感，所以很快就寫出《手》這首歌。

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張繼聰王菀之再音樂合作

電影的「馬達」和「蓮娜」（周秀娜飾），是兩個很孤獨地生活的人，他們相遇後，和對方走過了人生中的一段路，兩個角色的共同經歷為張繼聰帶來很深的觸動，都成為了他創作這首歌的養份。

張繼聰曾問周秀娜，這部電影哪個畫面或有甚是關鍵字，給予她最深的感受？周秀娜認為，對「蓮娜」來說，她對「馬達」的一雙手印象最深刻，於是張繼聰便選擇了用「手」來作為歌曲名稱。

張繼聰謂，王菀之的演繹很出色，很感謝她的幫忙，大家同是05年的新人，認識已久，之前和Ivana在電視劇和電影工作上相遇過多次，在音樂上今次是繼《生命之花》後第二次合作。

貫注所有情感

張繼聰讚賞Ivana在音樂創作上很出色，很少唱其他人的作品，所以他很榮幸Ivana今次肯演唱他寫的歌，而她也真的唱得很好。

原來在Ivana錄音時張繼聰也在現場，Ivana的仔細，很有心機去唱好每粒音，貫注的每一度情感，看得出她在百忙之中花了這樣多功夫，令張繼聰實在很感謝她，更相信這是出於大家的情誼，因為Ivana在戲中並沒演出，但仍這樣盡力地唱好這首主題曲。

張繼聰認為Ivana演繹《手》的vocal很好，令他每次聽這首歌，都能感受到電影的情感被完整地重現。

手總有握著和放開時

王菀之最初受張繼聰邀請演唱《手》，一聽到歌曲的旋律就很感動，看了電影預告片後，演唱時腦中已很多畫面。Ivana分享說：「知道自己要透過這首歌去講一個故事，這是一個牽動很多情緒和感受的故事。『手』令我想起『親密』，也想起『離』和『合』，因為我們的手，總有握著和放開的時候。」

她回憶說：「說起不放手，我想起自己去旅行時，除護照以外，會有一些小玩偶總會放在身邊，無論我在觀光，吃東西或是坐車時，我都不會放手，因為我很怕一放下它們，就會丟失了。」

王菀之認為《手》的鋼琴前奏，能將她一步一步地帶入電影世界：「這首歌的前奏和電影預告片，結合起來像一個深情的總結，將發生在兩個主角身上的事，包裹起來，像一份禮物。當演唱時，由鋼琴聲開始拆開這份禮物，再進入了這份禮物包裹著的情感之中。」

她表示在演唱時，腦裡想著很多電影中的畫面：「Tim Lui的歌詞帶有故事性，歌詞和旋律帶動我經過每一個故事情節，我好像在演繹這個故事，只是我用的是歌聲去演繹。」