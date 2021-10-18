【涉違合約】江若琳指公司不准「搭交通工具及拮魚蛋」　庭上自揭「依家我個衣櫃總和都無8萬」

▲ 江若琳今於庭上作供。（林育慧攝）

藝人江若琳與前經理人寰宇藝人管理有限公司的合約糾紛案件今（18日）於高院續審。江若琳今於庭上首度作供，她指加入寰宇以來，公司不准她「搭交通工具、拮魚蛋」，因擔心被記者拍照，以為她「撈唔掂，窮，影響公司接代言價錢」。江又指出席金像獎頒獎禮時公司要求她不可以失禮，但拒絕贊助服裝，江形容「人生未買過1條8萬蚊嘅裙」，並哽咽指「依家我個衣櫃總和都無8萬」，說罷一度拭淚。

原告為寰宇藝人管理有限公司，答辯人為原名江玲的江若琳及東旺國際娛樂有限公司。

江若琳（現年34歲）今首度出庭作供，江於原告代表律師盤問下作供。江指於寰宇多年來，沒有收過任何錢，而公司支付的藝人墊資費由5,000元至3萬元。江指於2005至2010年「一路做嘢一路還錢」，並不同意墊資費等於「人工」及「出糧」。

江指於2008年收到30萬元稅單，全家人感到驚訝及無助，她曾向經理人求助，公司指會由會計處理，並教導江母如何處理。

江又指2013年前由經理人Kelly負責處理所有事宜，Kelly離職後由標哥負責。江指此後自己開始參予工作安排，因不想「俾人用好高價錢推咗工作」。

被問及出席金像獎頒獎禮時，公司沒有支付服裝費一事。江指每次出席活動時，衣著須經造型師及經理人等同事批核。江解釋當時曾尋找贊助商「借裙」，但「借哂無一條適合，試極都唔啱，當時公司話你一定要著貴嘅裙，因為出席嘅有楊千嬅、鄭秀文同周迅天后級嘅演員，唔可以失禮」。

江續指首次出席金像獎，「唔知著條乜裙」，曾告知經理人沒有合適的裙，江形容當時「覺得好貴，人生未買過1條8萬蚊嘅裙」。

江於庭上哽咽指「8萬好貴，曾問過公司可唔可以當支持，我響公司咁多年，第一次提名金像獎當鼓勵，我無話送，但可唔可以贊助一半」，江指當時經理人回覆是沒有贊助。江強調「8萬蚊對我依家嚟講係好貴嘅衫，依家我個衣櫃總和都無8萬蚊」，江說罷不禁在庭上拭淚。

江又指公司稱「唔可搭交通工具、拮魚蛋」，要求她乘搭的士，因擔心被記者拍照，以為她「撈唔掂，窮，影響公司接代言價錢」。江又供稱公司曾指她皮膚差，要求她進行護膚療程，江指沒有錢，經理人則表示會由公司墊資，江指遂到公司介紹的美容院進行療程。

江指她從沒有向公司交出任何單據後向公司取回款項，她又指工作人員交通及用膳開支，均由她負責。江供稱最初曾看過月結單，後來職員會於工作期間給她簽署月結單，因此她只能看到第1頁，未能將單據帶返家細閱。

江若琳憶述簽約寰宇經過時，提及於2004年3月陪伴同學參加當時電影《伙頭智多星》招募演員，其間在洗手間遇上寰宇國際主席林小明妻子趙雪英，其後有職員問及江的聯絡電話及姓名，之後江便獲通知進入決賽，江強調當時並沒有打算參加。江指由於當時與另一間公司有合約，遂由該公司與寰宇磋商細節，江指當時亦不知道需支付解約費。

原告則引述雜誌報道提及另一說法，指趙於報道中稱江當時落選，要求給予一次機會，最終與江簽約，並替她支付解約費用。法官則提醒證人有關說法並無誓章支付，趙亦沒有出應作供。江對於原告說法表示不同意，並一度在庭上拭淚。

聆訊下午續。

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記者：林育慧