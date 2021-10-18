【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　助理消防區長指張耀升主動進入火場

▲ 時任助理消防區長余家銳今於死因庭作供。（梁錦麟攝）

2016年淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，導致高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑殉職。時任助理消防區長余家銳今（18日）作供稱，當時死者張耀升主動提出進入火場尋找喉筆並控制火勢，於考慮剛離開火場的消防員未有表示火場有異樣等因素，故同意張進入火場。

時任助理消防區長余家銳今作供稱，2016年6月21日事發當日曾採用「2+2」模式（兩名消防員滅火，兩名消防員爆破），是因應當日他與另外3名區長收到指示，要進行爆破工作。在4人商討期間，余曾表示煙火特遣隊（CFS)成員已很疲累，但仍可以嘗試掩護技術救援隊成員到火場爆破。煙火特遣隊（CFS)遂與技術救援隊，各自派出2名成員進入火場，由於效果不錯，故隨後亦再「2+2」模式，但余強調這並非固定模式。

余續作供稱，當日時任高級消防隊長黎健武在火場內的天花板發現有明火，曾一度撲滅火焰，及後火焰又再燃起。余續指，當時需要有人進入火場控制火勢，此時在梯間侯命的張主動提出可以與隊友尹建偉接手工作。

余指出，當時自己考慮到張、尹兩人可沿喉直行離開火場；煙火特遣隊（CFS)成員均消耗大量體力，而張、尹均未有進入火場，有足夠體力；黎在數分鐘前撒出火場時，未有表示火場有異樣；而中持喉滅火亦是一般消防員可應付的。

余表示，在上述考慮下，同意張、尹兩人進入火場尋找喉筆控制火勢。余及後指示黎告知張火場內的情況，以及喉筆的位置。隨後由張、尹聯同兩名煙火特遣隊（CFS)成員進入火場，由張、尹尋找喉筆，另外兩人於第一橫巷內進行消防喉接駁工作。

余解釋，由於煙火特遣隊（CFS)成員當時已十分疲累，加上需要有人控制火勢，避免火勢蔓延，所以同意隸屬技術救援隊的張、尹進入火場。至於指派另外兩名煙火特遣隊(CFS)成員進行消防喉接駁工作，是因為接駁消防喉時需要暫停供水，有一定危險性，由煙火特遣隊(CFS)成員進行較佳。

死因研訊下午續。

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記者：梁錦麟