【美食速報】尖沙咀新開Omakase店午餐$680嘆14道菜　必試大閘蟹他他+採用華麗Hermes Dior餐具

▲ 尖沙咀棉登徑新開了1間高端無國界料理餐廳，午餐$680可嘆14道菜。（圖片由餐廳提供）

今年仍然不方便出國旅行，香港的日本Omakase廚師發辦店愈開愈多，滿足各位日本迷的「思鄉之情」。最近於尖沙咀棉登徑新開了1間高端無國界料理餐廳 「Decree by T 令」，午餐$680可嘆14道菜，店內亦有Hermes及Dior的高級精美餐具及擺設，讓食客獲得加倍視覺享受。

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以糅合多國時令食材、煮法和創意為賣點

新店以糅合多國時令食材、煮法和創意為賣點，主打新派廚師發辦，因此以「Decree by T 令」為名，即旨意的意思，象徵著客人光臨時會恭敬地將自己交給廚師，並享用時令、優雅和藝術的饗宴。

餐廳由前五星級酒店法國餐廳主廚Thomas主理，每日嚴選來自日本、法國、意大利、西班牙、台灣等世界各地的頂級時令食材，以日、法烹調為基調、再糅合多國不同煮法和創意為賣點，精心設計一系列無國界菜式。

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3個價錢分類、無餐牌設計

Decree by T令設立無餐牌慨念，店內沒有固定餐單，只設14道菜（$680）、17道菜（$880）的午市廚師發辦及21道菜（$2,180）的晚市廚師發辦。

Thomas會按每日最佳材料而設置當日菜單，顧客每次用餐都可享受獨樹一幟的美食體驗，即使同一樣的食材，下次用餐時亦會感受到不一樣的做法與味道。

頂級秋日時令食材新鮮空運到港

為迎接秋季來臨，餐廳首度登場以蘇州大閘蟹配鱈場蟹、鮟鱇魚肝、白松露、白子、花膠、海膽等食材作主打，配以多種創新烹調煮法，帶來煥然一新的感覺。

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當中的蘇州大閘蟹 · 日本鱈場蟹配慢煮帶子屬限量季節性菜式，以慢煮後的北海道帶子作底，中層再放上來自蘇州的大閘蟹蟹膏和日本鱈場蟹蟹肉，最後以魚子醬作面。主廚特別選用法國、鹽份較低的魚子醬，咸鮮味十足之餘亦可保留蟹膏、蟹肉和帶子的鮮甜味。

而昆布鮑魚·花膠配海膽以日本真蠔、昆布等食材三次蒸煮後的鮑魚，口感彈牙、肉質軟腍，配上盡吸鮑魚汁精華的花膠及鮮甜海膽，回味不已。

除讓食客可一次過享受多元化的佳餚外，Decree by T令亦講求「內外兼修」，由菜式的設計以至擺盤方法都絕對講究，將工藝美術呈現於菜式上。為提升用餐體驗，餐廳更精心挑選一系列高級精美餐具。

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餐廳資料

Decree by T 令

地址： 尖沙咀棉登徑7-9號憙酒店地下B號舖

電話： 68216212

營業時間： 星期一至日及公眾假期

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記者：王芷瑩