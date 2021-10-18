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【奢華BB房】2個月大女兒衣櫃塞滿名牌衫　台星媽花14萬布置奢華嬰兒房

育兒經 16:58 2021/10/18

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王思佳展示為女兒布置的嬰兒房。

不少新手爸媽都興奮地添置BB用品，台灣藝人王思佳一向以奢華見稱，她在今年8月誕下女兒「小王美」後，亦悉心布置嬰兒房，她近日在個人YouTube頻道透露，整間嬰兒房花費達50萬新台幣（下同，約14萬港元），她認為，小孩每個成長階段都很珍貴，因此她願意花錢買嬰兒用品。

王思佳8月誕下女兒，成為新手媽媽。（facebook圖片）

王思佳近日在個人YouTube頻道「王思佳的王美頻道BeautyWang」發布最新影片，首度曝光女兒的房間，她在片頭就豪氣地說，花了50萬布置房間，

錢沒有不見，只是變成我喜歡的樣子。

室內設計方面，王思佳表示，老公不希望房間太粉紅，因此她把吊燈、床舖、窗簾等都加入可愛的彩虹元素，色調低調又不失奢華，帶有夢幻的感覺，加上有公主風的白色網紗、嬰兒床亦是不少明星選用的「Stokke」，這些布置用品從5000至萬元不等。

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最新影片：「女飛魚」化身教練培養泳壇精英 蔡曉慧：運動員是輸得最多的人

衣櫃塞滿名牌BB衫

不過，最令人驚訝的，是她為女兒準備的衣櫃，雖然現在女兒只有2個多月，但衣櫃已經塞得滿滿，一打開上面兩行掛滿炫目的衣服，大部分都是知名品牌的BB衫和童裝，下層設有4個層架，放置包屁衣、口水肩、手套、鞋子、頭飾等。

她透露，衣櫃裡有不少東西都是演藝圈朋友、親友和品牌方「贊助」，她深知，必定有網民諷刺她炫富，但她認為給嬰兒用的東西質料要比較好，而且孩子每個成長階段都很珍貴，因此她也比較願意花錢。

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雖然現時衣櫃已經塞爆，但王思佳笑言，這些只是買回來參考，因她還沒有找到方向，第一次當媽媽，對於小朋友的尺寸沒有太大概念，所以這些大部分是女兒出生前她就先買。

很多人覺得小孩子長的很快，可是我覺得，每一個過程當中，你每次在幫她穿衣服，你會有一種成就感。

最新影片：楊潮凱為家庭把關 拒當怪獸家長主張讓孩子自由探索

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責任編輯：王明芳

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