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【娛圈喜事】戴夢夢宣布下月結婚　準新娘：一起在走是一種幸福

娛樂 16:03 2021/10/18

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戴夢夢宣布結婚。

戴夢夢結婚！現年36歲的戴夢夢今日在個人網上社交平台上載與未婚夫的婚照並宣布喜訊，寫道：「走在一起，是一種緣份。一起在走，是一種幸福。遇上了，珍惜彼此。We’re getting married❤️」

戴夢夢未婚夫Kyle從事金融工作，她大讚未婚夫體貼，而且廚藝精湛，開心表示自拍拖後便大享口福。一對新人已入紙註冊，婚期定在下月，屆時會安排律師見證簽字。

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夢夢日前與Kyle拍攝婚紗相，為留下最美一刻，他們邀請了著名攝影師Chan Kit操刀，其中一輯是人約黃昏後的郊外景。

至於另一輯是雨中街景，準新娘夢夢說：「兩輯相都好鍾意，由黃昏影到夜晚，影咗6粒鐘。」

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雨下拍婚照

為營造雨景，攝影隊更book了一部水車，夢夢和未婚夫Kyle都被淋到全身濕透：「我好鍾意呢輯淋雨婚紗相，淋雨淋足兩個鐘，入夜已有秋意，濕身有啲凍，因為係咁落大雨，好似黑色暴雨咁，我一邊影一邊啲假雨水入晒口，仲飲咗好多，雖然辛苦，但出嚟效果好靚，都影得開心，好有我哋風雨同路嘅感覺。」

夢夢在1990年參加「小偶像競選大賽」獲得冠軍而入行做童星，參演過劇集《飄零燕》、《當四葉草碰上劍尖時》、《赤沙印記@四葉草.2》等。

視前度如兄長

她曾與太極樂隊鼓手朱翰博（Ricky）拍拖，不過兩人在2017年分手，可是之後一直離離合合。

但在今年8月太極於紅館開演唱會時，朱翰博公開感謝夢夢，形容二人關係如坐過山車般「時上時落」。

夢夢曾在10月接受黃婉曼訪問時指，視朱翰博為哥哥，她說：「我哋分開咗年幾，大家再見亦是朋友，我哋目標同方向都唔同，再一齊落去大家都唔開心，不如轉一個形式相處，唔再係情侶，變咗哥哥一樣嘅屋企人，親人嘅關係仲好啲，唔會有壓力。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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