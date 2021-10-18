【專業資格】物管局公布最新認可專業團體名單　香港測量師學會兩組別加入

▲ 謝偉銓表示，香港測量師學會轄下6個專業組別已相繼向監管局提出認可申請並成功獲取認可資格。（（資料圖片）

物業管理業監管局今天公布，將香港測量師學會的「土地測量組」及「工料測量組」資深專業／專業會員納入其「認可專業團體」名單，有關會籍均符合監管局發出物業管理人（第1級）牌照有關專業資格的準則。

監管局主席謝偉銓表示，香港測量師學會轄下6個專業組別已相繼向監管局提出認可申請並成功獲取認可資格。監管局歡迎更多業界專業團體參與及獲得認可，鼓勵業界百花齊放，攜手合作推動業界朝着專業化及優質化發展。

監管局表示，當局是根據5大考慮因素，包括申請團體與香港物業管理業的相關性、其招收會員的準則、專業操守的規管機制、對會員持續專業發展的要求，以及申請團體於業界的認受性，一視同仁地審核所有認可申請。

物業管理業發牌制度下，持有物業管理人（第1級）牌照的其中一個準則，是牌照持有人必須是監管局「認可專業團體」指定會籍的會員，監管局早前已認可 9個專業團體，詳情可瀏覽監管局網頁：【下一頁】



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記者：黃穎津