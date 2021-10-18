【蚊患指數】上月蚊患指數回落至5.7%屬偏低水平　啟德北及馬鞍山蚊患仍逾警戒水平

▲ 本港上月蚊患指數回落至5.7%偏低水平，惟啟德北及馬鞍山蚊患仍逾警戒水平。（資料圖片）

食環署今日（18日）公布，上月全港白紋伊蚊誘蚊器指數為5.7%，較8月份白紋伊蚊誘蚊器指數為8.5%低，屬於二級水平，顯示白紋伊蚊分布情況頗為廣泛，但維持偏低水平；惟64個監察地區中，惟啟德北誘蚊器指數達到26.8%及馬鞍山達到21.4%，高於20%的警戒水平。

署方表示，上月的白紋伊蚊密度指數為1.2，表示在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中，白紋伊蚊成蚊的平均數量為1.2隻，顯示整體監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量並不多。至於上月份各主要口岸的每月白紋伊蚊誘蚊器指數為0.7，而港口每月白紋伊蚊密度指數為1.1，同為低水平。

署方又稱，登革熱在多個東南亞國家已成為風土病，本港今年至今錄得1宗外地傳入登革熱個案，加上秋季溫度仍然偏高及有雨，有利蚊子滋生，希望巿民不要鬆懈，繼續採取有效的防治蚊患措施。

署方提醒市民，應做好家居防蚊及滅蚊措施，包括視察家居及附近環境、徹底清除可供蚊子滋生的地方、每周最少一次徹底更換花瓶的水及擦洗內壁並清倒盆栽墊碟的水，妥善棄置汽水罐和飯盒等容器，以及在棄置的輪胎上鑽大洞。他亦建議市民及物業管理公司，應經常保持溝渠暢通及填平凹陷的地面，以防積水，並需每周最少一次以鹼性清潔劑擦洗溝渠和排水明渠，除去可能積聚的蚊卵。

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責任編輯：余思嵐