【過渡屋】江夏圍項目近2千伙即日起可申請　非綜援月租$2,130起

▲ 江夏圍過渡房屋項目，近2,000伙即日起接受申請。（博愛醫院圖片）

恒基地產早前以1元租出元朗江夏圍村地皮予博愛醫院，興建近2千伙過渡房屋，料明年首季落成。博愛醫院今日（18日）公布申請詳情，合資格人士可於即日起至11月15日申請，租期2年，當中1至2人單位月租約2,130元。

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項目共1,998伙，將提供1,064個1至2人單位（152呎）、884個3至4人單位（229呎）、50個5至6人單位或無障礙單位，每個單位均有獨立浴室及煮食空間。江夏圍村項目距離港鐵錦上路站，步程約15分鐘。

項目租金（連管理費和差餉）將不超過公屋相應家庭類別入息限額的25％；租期2年。對非綜緩人士或家庭而言，1至2人單位每月租金為2,130元、3至4人單位租金為3,190元、5至6人單位租金為4,510元。綜援人士或家庭租金將依綜援租津上限而定。

博愛醫院稱，合資格申請者分甲類和乙類，甲類申請者需為輪候公屋不少於3年的人士或家庭；乙類申請者需為居於不適切住房及有迫切需要的人士或家庭。

甲類申請人遞交申請後，將由電腦隨機安排面見次序，經面見確認資料後，合資格人士即可獲編配單位。乙類申請者則需先由社工會見及評分，再按其評分高低編配單位。

項目即日起接受申請，合資格人士可在11月15日下午6時前遞交申請。

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記者：陳梓蔚