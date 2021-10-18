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【DSE2021】DSE證書今起派發　更正資料及成績限期12月31日截止

社會 16:25 2021/10/18

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2021年中學文憑試（DSE）證書今日（18日）起派發。（資料圖片）

考評局今日（18日）起派發約5萬張2021年中學文憑試（DSE）證書，學校考生須按所屬學校安排領取證書，而自修生的證書則會透過香港郵政寄出。

考評局表示，由於今年中文及英文科口試已取消，有關說話能力考核分數比重，均按比例分配至該科其餘各卷別，但兩科成績匯報方式不同。中文科在DSE證書上只列出科目成績及3個分部（即閱讀、寫作、聆聽與綜合能力）成績；英文科則會繼續匯報科目成績及4個分部（即閱讀、寫作、聆聽與綜合能力，以及說話）成績，惟說話分部只包括校本評核（SBA）成績。而自修生的說話分部成績則會以EXM標示豁免。

考生須最少在DSE其中一科考獲第1級（甲類學科）、達標（乙類學科）或e級（丙類學科）水平，才會獲發證書，每張證書載有考生的科目成績及個人資料，背面附上註釋解說評級制度。

考評局提醒，考生緊記核對證書上的個人資料及各科科目／分部成績，如需更正，可於今年12月31日或之前，把證書與填妥的更正資料申請表格一併交回考評局。

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記者：馮琪雅

DSE 科目 英文科 中文科 學校 中學

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