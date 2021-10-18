【大胃王吃播】90後大胃王吃播到一半突倒地昏迷　疑長期扣喉致胃酸侵蝕滿口爛牙

▲ 90後吃播網紅「大胃王桐桐」被踢爆疑似長期扣喉，導致胃酸侵蝕牙齒，滿口爛牙。

內地近年盛行「大胃王吃播」，但長期暴飲暴食對身體健康造成極大負擔。日前一名90後吃播網紅「大胃王桐桐」就疑似身體負荷不了，在直播途中突然暈倒。這名網紅過往也曾被發現，在吃播期間疑似扣喉催吐，導致滿口爛牙，健康狀況引人憂慮。

大胃王網紅桐桐今年20多歲，身高160cm的她體重只有42公斤（約92磅），身型纖瘦。不同於外表，桐桐炫耀自己食量驚人，曾試過連續食3小時自助餐，全程也沒有停下來。

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桐桐曾表示，家中所有成員都很瘦，而她因為胃口太大，童年時就曾被帶去檢查，但結果出來顯示腸胃一切正常。然而，有網民發現，桐桐年紀輕輕就已滿口假牙，部分牙齒甚至會鬆動掉落，疑似是因長期催吐，導致牙齒遭胃酸侵蝕潰爛。

在去年一場吃播中，桐桐就試過愈食愈慢。其後貌似吃不下去，她突然停頓下來，繼而起身想暫時離開，但才剛走出一步，她就即場暈倒，令不少觀眾受到驚嚇，並引起不少議論。之後桐桐亦有再報平安，指自己並無大礙。

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除了在吃播中突然暈倒，有網民曾指出，桐桐有次和老公一起吃播時突然離場，由老公接手繼續吃，期間鏡頭外卻隱約傳出嘔吐聲，令網民懷疑桐桐是去催吐後再回來繼續吃。

不少網民關心桐桐的身體狀況，留言稱：「絕對是催吐，我連續看了她好久的直播」、「感覺好心疼」、「20多歲為甚麼滿口假牙，還不是長期胃酸腐蝕掉的」、「嘴都爛了，先看醫生吧」、「簡直就是以命換錢」。

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責任編輯：羅嘉欣