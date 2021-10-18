【打機課金】14歲少年打機充值10萬元　3個月花光癌末爸爸醫療費

▲ 內地一名14歲少年打機課金$10萬，花光癌父醫療費。

沉迷打機禍害深！內地有一名14歲少年沉迷玩一款手機遊戲，在3個月內用了父母的銀行卡，花盡8萬多元人民幣（近港幣10萬元）課金，這筆存款本來是用作癌症末期爸爸的醫療費，爸媽得知後感到崩潰，爸爸再次入院，而遊戲商知悉事件後酌情處理。

據中國《民生頻道》報道，河南鄭州一名14歲男孩康康沉迷手機遊戲，由8月開始為手機遊戲「球球大作戰」內充值，該月就花了4萬多人民幣，9月及10月則分別花了約1.8萬、2萬，3個月累計花費82,441人民幣（約99,700港元）。癌症末期父親準備再次化療時，才發現銀行卡只剩下3毫6仙，爸爸崩潰得再次入院，媽媽亦淚流滿面。

課金10萬提升角色Level

康康表示打機時，見到別人的角色皮膚好看，想著先充值一點，其後遊戲又推出好看的新裝備或角色，於是又想買。加上他與朋友玩，就會感覺自己很厲害，而朋友也會借他的帳號玩，他因而感到自豪，變成不斷去課金提升角色level。

少年的表哥受訪，指康康在少林寺上學，家人因為怕他不夠食，讓他用微訊密碼就可使用銀行卡，以備不時之需，可是父母沒有設定銀行卡的短訊提醒，一直未有發現兒子不斷用銀行卡內的錢。

最新影片︰「女飛魚」化身教練培養泳壇精英 蔡曉慧：運動員是輸得最多的人

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

媽媽崩潰大哭

媽媽知道後忍不住大哭起來，表示擔心兒子擔憂父親病情影響上學，一直未透露父親患癌，並盡量在兒子面前扮堅強。

忙孩子父親的病，我已難受到不行了，孩子父親癌症是晚期，今天的化療錢都是借的。我一直在孩子面前都是笑著，不敢哭出來。兒子只知道爸爸患病，但我不敢說是患甚麼病。

▲ 主持致電遊戲公司了解跟進，得知可獲退全額。（影片截圖）

最新影片︰楊潮凱為家庭把關 拒當怪獸家長主張讓孩子自由探索

遊戲商全額退回

從銀行的帳單所見，康康3個月內多次為手遊充值，課金金額每次由約6元人民幣至6百多不等，一天可以多次課金。康康現時非常後悔，向媽媽承諾會聽話，不再打機。

遊戲商「上海巨人網絡科技有限公司」知悉有關事件，表示核實確實為未成年充值，會進行內部協商，已申請了人道主義補償金，游戲充值的總金額82,441人民幣（約99,700港元）將全部退還給康康一家。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳