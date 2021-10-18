【渣打馬拉松2021】周六晚起本港多處實施臨時封路　一文看清特別交通安排

▲ 為配合舉行馬拉松，周六起本港多處將分階段實施臨時封路安排。（資料圖片）

渣打香港馬拉松將於下周日（24日）舉行。為配合舉行馬拉松，由星期六（23日）晚上11時30分起至星期日（24日）下午約4時30分，本港多處將分階段實施臨時封路安排。

全程馬拉松比賽途經的主要路段包括彌敦道（尖沙咀至亞皆老街段）、亞皆老街、連翔道、西九龍公路、昂船洲大橋、南灣隧道、汀九橋、長青隧道、青葵公路、西隧、干諾道西天橋、龍和道、博覽道、會議道、駱克道、波斯富街、軒尼詩道、怡和街及糖街，並以維多利亞公園為終點。今年全程及半程馬拉松比賽將由尖沙咀彌敦道南端出發，而10公里比賽將由西區海底隧道（西隧）收費廣場出發，3項比賽的終點均會設於維多利亞公園。

因應賽事安排，由星期六晚上11時30分起，港九、新界多處會分階段實施封路及交通改道措施。受影響路段如下：

由青嶼幹線（青馬大橋）前往九龍方向的車輛須改經青衣西北交匯處、青衣北岸公路、青荃路、荃灣路、葵涌道、長沙灣道及荔枝角道。預計北大嶼山公路、青馬大橋及青衣西北交匯處一帶的交通屆時可能擠塞。

由新界西經屯門公路或大欖隧道前往機場及大嶼山的車輛，由於受到汀九橋（往九龍方向）封閉的影響，須改經荃灣路、荃青交匯處、青荃路、青荃橋及青衣北岸公路前往青馬大橋。

西區海底隧道往九龍方向的管道會維持行車，而往港島方向的管道將由星期日凌晨0時45分起封閉，並因應賽事進度而重開。西九龍區的駕駛人士前往港島，請使用紅磡海底隧道及東區海底隧道。

銅鑼灣怡和街東行會封閉作賽道。原本行經怡和街（北角方向）的公共交通服務，會在賽事當日改經波斯富街、禮頓道及邊寧頓街。中環及灣仔繞道隧道的灣仔北出口於賽事期間大部分時間會封閉，從中區前往灣仔北的車輛須改行干諾道中、夏愨道及告士打道。

受賽事封路影響，由星期六晚上11時15分起，約230條巴士路線及40條專線小巴路線需要分階段實施改道、縮短服務或暫停服務安排，直至道路於星期日重開。受影響的巴士路線包括：

行經西區海底隧道的巴士線

於中西區、灣仔及銅鑼灣行駛的港島區巴士路線

於彌敦道、亞皆老街、上海街、佐敦道及油尖旺區行駛的九龍巴士路線

以及行經汀九橋、長青公路、長青隧道及南灣隧道的巴士路線

停用巴士總站包括：

3個於港島區巴士總站：博覽道東巴士總站、灣仔北臨時公共運輸交匯處及中環碼頭巴士總站

2個於九龍區巴士總站：中港碼頭公共運輸交匯處及旺角（柏景灣）巴士總站

為方便分別由最早上午5時45分及6時正起跑的全程及半程馬拉松參賽者前往彌敦道起點，或由最早上午5時45分起跑的10公里比賽參賽者前往西區海底隧道收費廣場，港鐵有8條鐵路線的頭班車會在星期日適時提早開出，屯馬線及東鐵線的最早頭班車於凌晨3時25分開出。

此外，為方便參賽人士前往彌敦道或西區海底隧道收費廣場的賽事起點，5條特別巴士服務會於星期日提供服務：

由荃灣、屯門及天水圍前往尖沙咀的第R230、R260及R269號線

由荃灣及天水圍駛經西區海底隧道收費廣場的第R930及R969號線

在封路期間，位於封路地區內及鄰近地區的巴士站、的士站、的士上落客點、公共小巴／專線小巴站、路旁停車位、私人停車場將因應情況暫停使用。中區遮打道、銅鑼灣駱克道、東角道及記利佐治街行人專用區的實施時間會延遲至星期日下午3時或港島區主要道路重新開放後實施。

運輸署預計，港九新界多處的交通會較平時的星期日顯著擠塞，包括：

港島區：維園道、禮頓道、軒尼詩道、告士打道、金鐘道、干諾道中、香港仔隧道（往灣仔方向），以及中環碼頭一帶

九龍區：彌敦道及附近一帶、亞皆老街、衞理道、加士居道天橋、西九龍走廊及紅磡海底隧道來回方向；其中加士居道天橋及西九龍走廊可能出現長車龍

新界區：青嶼幹線（往九龍方向）及青衣西北交匯處

當局呼籲，駕駛人士應避免駕車前往上述受影響的地區。如遇交通擠塞，駕車人士應保持忍讓及小心駕駛，並遵從在場警務人員的指示。市民應及早計劃行程和使用替代路線以免延誤，並盡量利用鐵路服務。使用公共運輸服務的乘客，請留意相關服務的改道安排，以及車站位置的變動。

警方會視乎現場實際路面情況而在短時間內實施其他臨時交通及運輸措施，包括調整封路範圍和交通管制措施，以及更改或暫停公共運輸服務。運輸署及警方會密切留意交通情況，並在有需要時採取適當措施。市民請留意傳媒廣播的最新交通消息。

如有疑問，市民可致電1823電話中心、或瀏覽運輸署網頁或利用運輸署「香港出行易」流動應用程式，獲取特別交通安排及運輸服務資訊。



最新影片推介：



一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津