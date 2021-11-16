【靚太廚房】簡易馬林糖蛋白餅　夢幻糖果色小朋友派對小食之選

▲ 今集《靚太廚房》邀請到美編媽媽Suifi教大家做簡單的馬林糖。

馬林糖（蛋白餅）賣相很美很夢幻，在小朋友的生日派對做一些馬林糖，相信令小朋友們更開心！今集《靚太廚房》邀請到美編媽媽Suifi教大家做簡單的馬林糖，平時Suifi與他的2個兒子Jordi（6歲）及Justy（1.5歲），一起做這甜品，很溫馨。Suifi亦會和大家分享如何透過烘焙，與兒子的關係更甜蜜。

▲ 美編媽媽Suifi（右）、主持Ricca（左）（湛斯雅攝）

材料

蛋白 2隻

糖粉 約65克

*蛋白、糖粉比例1:2

▲ 夢幻糖果色的蛋白餅，相信能俘虜小朋友的心。（湛斯雅攝）

點擊大圖了解詳情：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

做法

1. 加入蛋白、糖粉。

2. 用打蛋器拌勻，小火隔水煮。

3. 加熱溶解糖粉至45度。

4. 打蛋器打發至小軟勾狀態。

5. 以食用色素調色。

6. 入唧袋，唧出大小相若的蛋白餅，再加上少許裝飾。

7. 預熱焗爐70度。

8. 以70度焗 1-3小時，1小時的效果猶如燒烤棉花糖的質感，外脆內軟；而3小時的效果比較脆身，視乎大家喜歡的口感。

點擊大圖了解詳情：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

小貼士

調色方面，大家可以先加一滴食用色素，由淺色慢慢調色，調至自己喜歡的顏色深淺度。如想做出漸變色調效果，可選用2種類近色系的顏色，把蛋白糊分成兩邊各自調色，再放在同一唧袋裡，唧出蛋白餅。

蛋白餅有不同的顏色賣相更好看，如果不想小朋友吃了食用色素，其實不調色，做出雪白的蛋白餅也一樣好吃。

▲ Suifi分享製作蛋白餅的小貼士，又分享和兒子一起烘焙的樂趣。

2個兒子擔當烘焙小助手

Suifi笑言2個兒子是她的烘焙小助手，1.5歲的Justy擔任啦啦隊角色，負責品嚐製成品及給予一個滿足的笑容。而6歲Jordi主要擔任創意及拍攝工作，在甜品的設計上提供意見，又親自動手設計甜品，例如唧麵糊及加裝飾。Jordi還會幫忙Suifi拍攝製作花絮，相當厲害！

Jordi很有想法，他會建議我在派對或節日做一些特別造型式味道的甜品。

每當Suifi見到炮製的甜品被吃清光及得到欣賞，她都會很滿足，更有動力炮製更多甜品。

從下廚更認識兒子的性格及技能

Suifi很享受和兒子Jordi一起下廚的時光，從中發現Jordi的特質。她指烘焙需要專注及時間製作每一個步驟，而Jordi很有耐性，願意耐心等待及完成每一個步驟，例如攪拌粉料、唧粉料、焗製及裝飾。而且，他從中也可鍛鍊小肌肉發展及對顏色的觸覺。

Suifi見證著Jordi的成長感到很欣慰，而這個親子活動也變得非常有意義。

美編媽媽Suifi的Facebook／IG

最新影片：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

HKET APP家庭台更多影片：https://bit.ly/3xaDuJL

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：王芷瑩