【薪酬趨勢】調查發現今年度7成打工仔遭凍薪　勞聯倡來年加薪幅度不少於6%

▲ 港九勞工社團聯會於今（18日）公布「薪酬趨勢及期望調查」結果，發現7成受訪者過去一年遭凍薪，亦有1成半受訪者被減薪。（洪芷晴攝）

港九勞工社團聯會於今（18日）公布「薪酬趨勢及期望調查」結果，發現7成受訪者過去一年遭凍薪，亦有1成半受訪者被減薪；該會表示，考慮到香港經濟逐步復甦，包括第二季GDP按年增長7.6%，港府亦將全年香港整體GDP預測增長修訂為5.5至6.5%，促來年加薪不少於6%。

勞聯今年6月至9月訪問2,512名來自各行業僱員，了解他們對於2021至2022年度薪酬趨勢的期望。調查發現，過去一年高達7成受訪者（1,507人）遭凍薪，更有15%（324人）遭減薪，平均減薪幅度達23.9%。受訪人士中，只有15%（321人）獲加薪，平均加薪幅度為5.9%，此外，78%受訪者今年度沒有獲得任何花紅，在獲得花紅的受訪者中，平均獲得的花紅為 0.5 個月的月薪。

對於今年度薪酬調整滿意度方面，46%受訪者均表示不滿及非常不滿，僅7%受訪者感到滿意及非常滿意，一般則佔47%。調查又指，約64%（1,361人）受訪者認為來年應該加薪，只有約7%受訪者認為薪金會維持不變，有34%（518人）受訪者認為，來年加薪4至6%為合理薪酬調整，平均合理加薪幅度為4.95%。

勞聯主席林振昇表示，去年疫情嚴峻期間，僱員被迫無奈接受無薪假、減少工時、減少人工等安排，如今疫情穩定、經濟回穩，僱員希望在與公司共渡時艱後，與公司分享經濟成果，同時亦希望追回通脹，維持生活質素。聯會總幹事李卓燊表示，雖然調查結果顯示15%僱員遭減薪，數字上不算多，惟平均減薪幅度高達23.9%，「知道有個別減幅好大，例如飲食業僱員可能一減就減左2、3,000元」。

被問到倡議加薪幅度6%會否太保守，林振昇稱要有整體考慮，平衡經濟增長及失業率，因應最新失業率雖然回落至4.7%，與疫情前最低失業率2.8%仍有距離。他又指，無法估計多少僱主願意接受加薪建議，冀政府起帶頭作用，令更多企業及僱主願意跟隨加薪。

勞聯秘書長周小松形容，今次提倡加薪幅度只是「追落後」，指過去15年GDP增長近40%，但薪金增長則不到14%，與分享經濟成果的目標背道而馳，故期望來年可有一個合理加薪幅度，亦可為企業挽留人才。



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記者：洪芷晴