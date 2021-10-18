鄧家彪獲點名接棒　黃國健轉戰選委會界別？

▲ 黃國健交棒給鄧家彪。

立法會換屆選舉提名期本月30日展開，建制派佈局亦逐漸明朗化，其中工聯會鄧家彪已鐵定會出戰九龍東，在九龍東服務了13年的行政會議成員、工聯會黃國健就在其工作報告上明言，「正如我傳承陳婉嫻服務九龍東一樣，今年我亦將薪火交予鄧家彪相傳。」

▲ 黃國健明言交棒給鄧家彪。

黃國健和鄧家彪近日向九龍東市民發放2020-21年度工作報告，報告第二頁即鄧家彪的自白，他稱，九龍東永遠是他的「根」，會繼續守護這片土地。而工作報告的底頁則是黃國健為鄧家彪「拉票」的話，除了表明會交棒給鄧家彪，又列舉鄧家彪過往的成績，讚其堅守勞工權益，與打工仔女同行。

鄧家彪落戶九龍東已無懸念，但「老將」黃國健何去何從，近日亦有新說法。有指他獲挽留做多一屆，或循選委會界別參選。資深工聯會中人卻指，對於留任一屆，黃國健雖然沒有完全封後門，但其實他一直想過退休生活。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS