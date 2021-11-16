【靚太廚房】簡易兒童小食推介　30分鐘炮製香脆手指餅

▲ 熱愛烘焙的美編媽媽Suifi教大家做手指餅，做法十分簡單。

今集《靚太廚房》邀請到熱愛烘焙的美編媽媽Suifi教大家做一款十分簡單的兒童小食：手指餅，大約半小時便做好，Suifi的2個小朋友Jordi（6歲）和Justy（1.5歲） 都十分捧場。Suifi教授大家做手指餅的方法及貼士同時，亦會分享美編的日常生活。

▲ （湛斯雅攝）

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材料

蛋黃 4隻

蛋白 3隻

糖 75克

低筋麵粉 53克

粟粉 52克

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做法

1. 粟粉、低筋麵粉過篩拌勻。

2. 低速打蛋白，分兩次加糖，打至中性。

3. 打散蛋黃。

4. 蛋黃加入蛋白拌勻，分兩次加入粉料拌勻。

5. 入唧袋、唧出條狀。

6. 預熱焗爐180度，以180度焗12-15分鐘。

小貼士

初學者需要時間適應唧出麵糊的手感，因此可以在打蛋白時不要打得太稀，最好能打至「8」兼能維持數秒。唧麵糊時，可把麵糊分兩次入唧袋，以避免手的熱力令面糊消泡。

此外，亦可以從打蛋白及烘焙時間調節，質感偏乾時間較長，手指餅的口感會更為脆身，因應個人喜好做出理想口感的手指餅。

▲ Suifi除了做甜品，亦和大家分享她對烘焙的熱誠。（湛斯雅攝）

美編媽媽的日常工作

Suifi擔任美容編輯（美編）已有10多年，即使她生了兩個小朋友，依然熱衷於編輯的工作，時常為讀者帶來最新美容資訊。她平日會出席不同的美容美妝、參與不同的拍攝工作、為產品拍照及撰寫文章，分享使用美容產品等等心得。

為了在有限時間有來最多的工作效率，Sufi多時會盡量安排外出拍攝工作在一天內完成，其餘日子可以專注照顧小朋友及在家撰寫文章。

以拍攝《靚太廚房》當日為例，Sufi待兒子放學，馬上教他做功課及溫習默書，然後再趕來拍攝，拍攝後也回家繼續為孩子溫習，可謂分秒必爭。

色彩觸覺對烘焙興趣的幫助

由於Suifi的工作經常接觸美麗的事物及配搭不同色彩，漸漸培養了色彩的觸覺，也幫助了她發展烘焙興趣。Suifi曾跟台灣老師學習烘焙，台灣的老師會很仔細地教她烘焙的技巧，讓她在烘焙路上靈活變通，走少了冤枉路。

即使打蛋白，老師都會示範幾個打蛋白的方法及效果，令我更明白正確的方法及失敗的原因。

儘管如此，老師只能教她技巧，美感及創意方面，還要靠Suifi慢慢鑽研，而多年擔任美編的審美觀及對色彩的觸覺，大大幫助她創作精緻的烘焙甜品。

每位媽媽需要Me-Time

Suifi忙於工作及照顧小朋友，烘焙正正是讓她放鬆解壓的時刻。每當她專注烘焙，她便會將其他鎖碎事及煩惱拋諸腦後。Suifi認為作為媽媽，擁有自己的Me-Time，做自己喜歡的事情很重要，令自己更有動力走下去。

美編媽媽Sufi的Facebook／IG

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記者：王芷瑩