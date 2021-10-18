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【迪士尼加價】引入全新門票價格分級制　特定日子門票加價約一成

社會 17:11 2021/10/18

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迪士尼各類門票加價4%至12%不等。

迪士尼各類門票加價4%至12%不等。香港迪士尼樂園今日（18日）公布票價調整，明日（19日）起引入全新門票價格分級制，按需求釐定兩級票價。在新票制下，「普通日子」及「特定日子」的1日門票會有不同票價，其中「特定日子」票價699元，較現時1日票639元漲價9%。

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樂園「特定日子」1日標準門票，票價699元；小童1日票524元。至於「普通日子」所有1日門票種類，票價維持不變。新票制下，1日門票有效期3個月。香港迪士尼官方網站會發布「普通日子」及「特定日子」的1日門票適用日子日曆，第一個「特定日子」將定於11月20日。

至於迪士尼「奇妙處處通」年票，於今年11月20日才加價。成人金卡會籍由現時2,059元，加到新價2,228元，加幅8%；成人白金卡會籍由現時3,599元，加到3,998元，加幅11%；成人銀卡會籍價格將維持不變。至於學生及小童銀卡會籍、金卡會籍和白金卡會籍新價格分別是950元、1,588元及2,878元，當中白金卡會籍漲幅12%是今次最大加幅。

迪士尼也為「奇妙處處通」現有會員，推出提前續會優惠。會籍將於明年4月30日或之前到期的會員，可於今年10月19日至11月19日期間，為原有之白金卡或金卡會籍續會，或升級至白金卡或金卡會籍，即可享用舊價格7折的優惠價，並同時獲贈額外多一個月的會籍。提前續會優惠不適用於「奇妙處處通」長者會籍，或銀卡會籍續會。

迪士尼發言人稱，新票價分級制鼓勵賓客於全年不同時間入園，協助樂園更有效管理需求，從而讓賓客享有更優質的體驗，同時為賓客提供現有的「奇妙處處通」等產品以外更多選擇。

《家庭台》最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

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