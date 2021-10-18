  • 25°C
香港時間 : 20211018日 (週一) 18:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

陳柏宇相隔4年再開紅館騷　Jason努力拉筋操弗再上台

娛樂 14:14 2021/10/18

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

陳柏宇相隔4年再開紅館騷

陳柏宇（Jason）相隔4年後將在12月10至11日再於紅館舉行個唱，Jason這次演唱會以「Fight For」作為主題，因為在這段期間，經歷疫情的反覆影響，世界正處於混沌狀態，但社會各階層都謹守崗位，默默為各自的目標努力，當中包括了Jason。

Jason說：「演唱會原訂去年初舉行，但疫情影響一直延期，當然有點失望，但同時亦默默學習，奮鬥。『Fight For』這個主題，就是想帶出了人人為目標而奮鬥的意念。」

「Fight For」是今次演唱會的內容精髓。

「Fight For」是今次演唱會的內容精髓，率先推出的先行海報，一反傳統，以問句「你為了甚麼而奮鬥？」突出演唱會主題，繪畫出來的Jason穿上簡約服飾，手拿咪高峰背向鏡頭，以一個高炒角度現身，未有見樣，但整個人的姿態卻充滿自信，予人準備就緒的感覺。

Jason已經準備就緒說：「等候多時，今日終於可以向大家公告：紅館，我返嚟喇！」

為了重返紅館，Jason也積極參與其中。

Jason細想更覺得現在是再上紅館最好的時機，他說：「過去一年多不斷作出新嘗試，由歌曲曲風到演唱技巧都不斷尋求突破，演唱會可以說是這個階段的小總結。」

為了重返紅館，Jason也積極參與其中，當中他親自剪接了一連串宣傳片，圍繞今次紅館個唱大小事宜，包括早前已推出的《拉筋篇》，還有明天推出的《背歌詞篇》，都是以輕鬆、搞笑手法製作，展現了Jason幽默的一面。

同場加映：楊潮凱訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【告別愛兒】符曉薇靠女兒走出喪子之痛　陳柏宇至今仍陷陰霾：二胎變成不敢接觸的話題【有片】
15:46 2021/07/26
【告別愛兒】符曉薇靠女兒走出喪子之痛　陳柏宇至今仍陷陰霾：二胎變成不敢接觸的話題【有片】
【星二代學校】陳柏宇女兒升K1獨自搭校車　Abi轉讀九龍塘抵讀熱門幼稚園
14:14 2021/09/09
【星二代學校】陳柏宇女兒升K1獨自搭校車　Abi轉讀九龍塘抵讀熱門幼稚園
【中秋祝福】黎諾懿陳敏之深水埗派福袋送暖　陳貝兒籲婦女關注乳癌貣訊
19:00 2021/09/19
【中秋祝福】黎諾懿陳敏之深水埗派福袋送暖　陳貝兒籲婦女關注乳癌貣訊

你可能感興趣

【告別愛兒】符曉薇靠女兒走出喪子之痛　陳柏宇至今仍陷陰霾：二胎變成不敢接觸的話題【有片】
15:46 2021/07/26
【告別愛兒】符曉薇靠女兒走出喪子之痛　陳柏宇至今仍陷陰霾：二胎變成不敢接觸的話題【有片】
【星二代學校】陳柏宇女兒升K1獨自搭校車　Abi轉讀九龍塘抵讀熱門幼稚園
14:14 2021/09/09
【星二代學校】陳柏宇女兒升K1獨自搭校車　Abi轉讀九龍塘抵讀熱門幼稚園
【中秋祝福】黎諾懿陳敏之深水埗派福袋送暖　陳貝兒籲婦女關注乳癌貣訊
19:00 2021/09/19
【中秋祝福】黎諾懿陳敏之深水埗派福袋送暖　陳貝兒籲婦女關注乳癌貣訊
陳柏宇 歌手 演唱會

最高瀏覽

【移民英國】港爸難捨高薪厚職讓妻兒先移英　港媽忐忑：一家人分開8年好難受
18:10 2021/10/17
【移民英國】港爸難捨高薪厚職讓妻兒先移英　港媽忐忑：一家人分開8年好難受
【減肥秘訣】食神梁文韜減掉約130磅　韜韜揭減肥秘訣：1個月減4磅
15:58 2021/10/17
【減肥秘訣】食神梁文韜減掉約130磅　韜韜揭減肥秘訣：1個月減4磅
【童你一起長大了】梁詠琳錯愛夏韶聲患情緒病　回美國息影從商覓得真命天子
12:14 2021/10/17
【童你一起長大了】梁詠琳錯愛夏韶聲患情緒病　回美國息影從商覓得真命天子