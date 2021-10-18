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【安全環境】上半年13宗致命工業意外　羅致光：加強推廣高處工作安全

社會 17:34 2021/10/18

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（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光今日（18日）出席職安健頒奬活動致辭時表示，今年上半年發生13宗致命工業意外，當局會加強推廣高處工作安全。

由職業安全健康局、勞工處、立法會勞工界議員及勞顧會僱員代表攜手舉辦的第13屆「全港傑出職安健員工嘉許計劃」頒奬典禮。羅致光致辭表示，在2020年至2021年上半年期間，約160宗工人因違犯職安健法例的個案被法庭定罪，當中共涉及約400,000元罰款，其中1宗涉及致命工業意外，工人更被判處監禁刑期。因此，僱員要切記遵守職安健法例，以免誤墮法網。

羅致光又稱，截至今年7月，勞工處透過該平台共接獲473宗涉及職安健的投訴個案。就投訴所發現違反職安健法例的情況，勞工處共發出290份書面警告、8張暫時停工通知書及72張敦促改善通知書，並就此作出36項檢控。

羅致光續指，今年上半年發生13宗致命工業意外，涉及建造業及人體從高處墮下的個案有5宗，針對此情況，勞工處已進一步加強推廣高處及離地工作的安全信息，其中包括透過工人常用的網站及流動應用程式和在電台賽馬日節目中播放知名人士的宣傳聲帶，以及資助工會及相關機構在工地舉辦講座等等。

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責任編輯：余思嵐

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