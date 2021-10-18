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【關口票站】曾國衞：研居內地港人過關到香港票站投票　即時返回可豁免21天檢疫

政治 17:50 2021/10/18

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政制及內地事務局局長曾國衞。（陳靜儀攝）

完善選舉制度後第二場選舉將於12月舉行，政制及內地事務局局長曾國衞今日在立法會政制事務委員會政策簡報會及會議上表示，當局正研究在口岸設投票站，容許居內地港人過關到香港投票，而有關人士若於投票結束後即時返回內地，不需要接受21天隔離檢疫。

曾國衞指，政制及內地事務局正積極研究在合適的出入境管制站設置投票設施供身在內地的已登記選民投票的可行性，認為若居內地的港人到設於香港口岸的票站投票後需要接受隔離，將會減低選民的投票意願。故此，當局正研究讓居於內地的選民，在位於口岸的票站投票後，立刻回港可豁免檢疫。

在通關方面，曾國衛指，香港與內地兩地專家已就抗疫及通關事宜進行了第一次對接，現時正等待第二次對接安排，以及內地專家到本港實地考察。他指，期望中港兩地的做法更一體化，惟需要時間研究，相信第二次對接會就具體安排有討論結果。

另外，會上多名議員關注港人歧視內地人的問題。曾國衛指，政府原則清晰，為促進共融及社會和諧，當局正檢討現行反歧視條例，希望可以按部就班進行。針對內地來港人士遇到的歧視或中傷問題，當局會爭取現屆政府任期內完成研究，由下一屆立法會審議修例。

平等機會委員會主席朱敏健則指，就反歧視措施方面，平機會一向檢視所有領域，除審視目前已經訂立的4條反歧視條例外，亦會審視法例以外的歧視情況。針對港人歧視內地人的問題，平機會已收到社會聲音，會在資源許可之下進行研究。

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記者：陳葆琳

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