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《美少女戰士》湯寶如王馨平助陣　區瑞強事業放心交棒兒子

娛樂 11:00 2021/10/18

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王馨平亦為演唱會擔任嘉賓。

區瑞強（Albert）一連三場之《相識在童年人知心50載演唱會》昨晚圓滿結束，而每場演唱會均邀請來不同表演嘉賓，更有不少Albert的圈中好友到場觀賞撐場。

演唱會尾場Albert 再次和幼子區昕進（Adrian）打頭陣，父子檔合唱《相識在童年》和《愛在陽光空氣中》。

父子檔。

Albert 透露兒子除了是演唱會嘉賓之一外，更曾為他擔任了不少網上節目及演唱會監製工作，更在台上大讚Adrian是「叻仔」。

而魔術大師Louis Yan 亦再度與Albert 於上大玩魔術，及合唱一曲《對面的女孩看過來》。

是次演唱會主題是Albert 入行半世紀以來的歲月回憶，而他與團隊亦花盡心思：「講到香港人集體回憶，一定唔少得廣告歌，好多都係陪住我哋成長。」Albert為觀眾帶來數首深入民心的經典廣告歌曲，期間更與觀眾進行大合唱，全場氣氛熱爆。

湯保如與Albert 合唱一曲《相思風雨中》。

王馨平亦為演唱會擔任嘉賓，獻唱《別問我是誰》及《愛與痛的邊緣》；湯保如則為觀眾送上《緣分的天空》，並與Albert 合唱一曲《相思風雨中》。

而張德蘭則為演唱會擔任神秘嘉賓壓軸出場，演唱她的原唱歌曲《鮮花滿月樓》，並與Albert 合唱一曲《天涯孤客》。

一連三場演唱會中，香港殿堂級填詞人鄭國江亦有現身支持，Albert 亦於演唱會中唱出不少鄭國江老師填詞的經典金曲，向他致敬。

同場加映：楊潮凱訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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