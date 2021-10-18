【網絡詐騙】騙徒冒名東亞銀行發網絡釣魚短訊　金管局籲小心勿被騙取個人資料

▲ 金管局提醒，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領客人到其網站進行交易。（資料圖片）

東亞銀行有限公司今日（18日）發表聲明，呼籲公眾人士及客戶提高警覺，留意網址為「https://hk-beaonline.com」網頁。銀行表示，該行與載有以上電子錢包連結之手機短訊及相關網址概無關連，並已向香港警察及香港金融管理局報告以上手機短訊連結及虛假網站的情況，同時亦會採取必需及適當行動，以保障該行商譽和客戶及公眾人士利益。

東亞銀行提醒，公眾人士或客戶可透過該行網站「www.hkbea.com」，安全地使用所有該行提供的網上服務。

金管局呼籲，任何人士若曾向該網站或短訊提供其個人資料，或曾透過該網站或短訊進行任何交易，應致電2211 1333與東亞銀行有限公司聯絡，及聯絡香港警務處網絡安全及科技罪案調查科（電話號碼：2860 5012）。

金管局提醒，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領客人到其網站進行交易，更不會以電話、電郵、手機短訊及超連結方式，要求客戶提供如登入密碼、一次性密碼等任何敏感個人資料。



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記者：黃穎津