【涉違合約】江若琳指公司曾建議「剝哂成棚牙植牙」　庭上哭訴曾遭經理人掟玻璃杯

藝人江若琳與前經理人寰宇藝人管理有限公司的合約糾紛案件今（18日）於高院續審。江若琳今午於庭上續作供指，2004年與寰宇簽約後，兩年間因繼續讀書而沒有工作。江又指當時簽約後，公司指因其牙齒「唔靚」，「建議我即刻有嘢做，要我即刻剝哂牙植牙，換一排整齊嘅牙，成棚牙剝哂」。江又指至2014年才就合約糾紛尋求法律建議，因當時遭經理人「掟玻璃杯」。

原告為寰宇藝人管理有限公司，答辯人為原名江玲的江若琳及東旺國際娛樂有限公司。

▲ 江若琳今續於高等法院作供。（林育慧攝）

根據江若琳早前的書面證人口供指，2004年5月2日她與母親到寰宇辦公室簽訂合約，當時寰宇一方表示須急於簽約，簽訂的合約不得交給其他人，而合約條款為演藝界標準條款，江須負責個人支出，合約為期10年，續約為5年。

江於口供中形容，當時母親反應很大，認為合約為期時間太長。江指當時當時寰宇一方稱藝人可在10年「紅」並不尋常，沒有任何一個藝人與寰宇簽約多於10年，「10年後簽唔簽你話事」。

代表律師則指原告一方從沒有提及以上說法，亦沒有誤導江簽訂合約，江不同意說法，指當時的經理人及寰宇國際林小明均曾提及合約中的條款是行規，「全行歌手都係咁做」。

江指當時簽約後繼續讀書，公司指其牙齒「唔靚」，「建議我即刻有嘢做的話，要我即刻剝哂牙植牙，換一排整齊嘅牙，成棚牙剝哂」。江指當時只有18歲，仍發育中，詢問醫生意見後亦不建議做法。江指對建議感到愕然，亦不認同做法，遂於簽約後兩年箍牙，江亦同意當時被要求減肥，因「上鏡好瘦先靚」。

原告問及江於2008年已理解合約條款，為何直至2014年才尋求法律意見。江供稱，簽約時公司強調合約不可交給第三者，尋求法律意見亦可向公司法律部查詢。江於庭上解釋當時經歷被經理人「掟玻璃杯」，只有報警或尋找法律意見。

江於庭上哭訴最後沒有選擇報警，因「合作咗10年，想好嚟好去，無諗過搞到今時今日響呢度，想搵一個專業人士話我知點做」，江於庭上一度抽泣，法官須小休讓江若琳平伏情緒後才繼續作供。

江若琳早前曾供稱得出的定律是「越忙爭公司嘅錢越多」，她稱於2006年的月結單顯示欠公司17多萬，半年後欠40多萬。原告指，及至2015年5月江藝人收入包括代言及拍劇，2012年5月至2014年4月，江欠下公司的款項由逾213萬，減至逾101萬。江指因沒有唱歌，由其他公司代為出歌。江亦同意半年間於內地拍攝兩部劇，收入達300萬。原告指江於2012年後較多時間到內地拍劇，江指早於2008年已到內地拍劇。

原告指2007年至2014年的月結單均顯示收入金額，江同意，但沒有看過有關收據。江指當時曾問及經理人，對方便回覆「咪寫哂，我哋上巿公司有會計，唔通呃你咩」，江指再追問經理人時，對方會表現得不高興。江又指月結單並沒有顯示商場、音樂及商演等收入。

聆訊本周三(20日)續。

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記者：林育慧