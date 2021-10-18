【渣打馬拉松2021】逾8成跑手已預約領取選手包　大會稱無特別限制服裝

▲ 渣打香港馬拉松2021籌備委員會主席高威林 (左)、香港田徑總會行政總監伍于豪(右)。(林宇翔攝)

渣打馬拉松將於下周日(24日)復辦，今次共有18,500個參賽名額，跑手賽前要完成接種2劑新冠疫苗及接受病毒檢測，逾80%跑手已完成預約領取選手包。大會指，會在比賽開始前檢查跑手的號碼布、服裝及手帶，至於穿上有政治口號衣服會否不能出賽，大會未有正面回應，僅指與大會無關。

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香港田徑總會行政總監伍于豪表示，跑手在賽前賽後均要佩戴口罩，起跑後可不用戴口罩，大會會在起跑點的50至100米後設置口罩回收箱，方便跑手棄置口罩，清潔公司並會處理被人拋棄在地上的口罩。

跑手在可本周四(21日)至六(23日)期間，可帶同預約電郵、個人資料及新冠疫苗接種紀錄等，到維園領取選手包，並佩戴手帶直至比賽完成。由於比賽當日不設行李寄存服務，跑手可在領取選手包當日把相關衣物寄存在維園。

今次是《港區國安法》生效後的第一場大型馬拉松賽事，以往渣馬均有不少人手穿上奇裝異服或寫有口號的衣服比賽，被問到如有跑手穿上違反國安法的服裝，渣打香港馬打松2021籌備委員會主席高威林指，大會在賽前設有保安檢查，服裝不能阻礙其他跑手比賽，而服裝的顏色及文字均沒有特別限制。

對於新一屆渣馬籌備情況如何，高威林有待與政府協商，最理想是1月中進行，須視乎會否與維園新年花市重疊等因素。

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記者：蘇文軒