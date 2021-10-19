【潤燥湯水】秋天喉乾皮膚乾大便呈粒狀　中醫推介湯水滋陰潤燥紓緩便秘【附做法】

▲ 中醫推介木瓜猴頭菇螺頭湯，滋陰潤燥、紓緩便秘。

秋分已過，秋意漸濃，空氣較為乾燥。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，這時節很易受秋燥影響而出現喉嚨乾涸、鼻乾唇燥、乾咳、痰涎帶血絲、皮膚乾燥、排出粒粒大便等症狀。她推介多款食材，並教大家煲一款湯水，有助滋陰潤燥。

梁醫師表示，秋氣與肺氣相通，中醫理論認為「肺為嬌臟，喜潤惡燥」，所以秋天宜潤肺，適量進食滋陰潤燥的食物，例如：雪梨、雪耳、沙參、玉竹、無花果、川貝、杏仁等。此外，還要避免進食煎炸油膩的熱性食物，避免晚睡，以免加速耗損身體津液。

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海玉竹 VS 玉竹

梁醫師指，海玉竹性平，有養陰潤燥、生津止渴、健脾補腎功效。玉竹與海玉竹兩者均有養陰潤燥、生津止渴功效，適合陰虛體質人士或長期熬夜出現口乾、皮膚乾燥等偏熱症狀時服用。不過，海玉竹還具備了補氣、健脾補腎的功效。另她提醒，容易腸胃不適及氣滯、痰濕體質人士不宜服用。

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湯水推介

木瓜猴頭菇螺頭湯

功效：滋陰潤燥，紓緩胃部不適、口乾舌燥、皮膚乾燥、便秘等症狀。

材料：木瓜1個、猴頭菇1至2塊、海玉竹20克、沙參15克、南北杏20克、無花果乾3枚、乾螺頭4枚

做法：

1. 所有材料洗淨，木瓜去皮去籽切塊備用，乾螺頭浸水1-2小時備用。

2. 鍋中加入2500毫升水，放入全部材料，武火煮至水滾，調文火煮1.5小時，最後下鹽調味即可。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣