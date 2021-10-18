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華永會「正向創藝 閃耀人生」比賽　冀中小學生構建正向人生

中小學 18:01 2021/10/18

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

由「華永會」舉辦「正向創藝 閃耀人生」比賽，鼓勵全港中小學生透過故事「閃耀的星星」構建正向、樂觀、活力的人生。

 比賽誠邀心理學家陳頌恩博士作顧問，以幸福感為主題的故事 ─「閃耀的星星」，協助學生認識正向心理學。透過填色及繪畫創意藝術比賽，給予同學思考及創造空間，提升同學的正向情緒、正向關係及生命意義。書法比賽強調孝道及善行的重要性，並透過訂立目標完成比賽，讓同學從比賽中學習正向價值觀。

華永會期望同學能學習如何互愛互助、面對逆境，珍惜與親友的關係，體會人生的真善美，建立更閃亮和燦爛的人生。

比賽項目包括：

硬筆書法比賽和填色比賽，參賽者均為小一至小六，分別各設有冠、亞、季一名，另有優異獎等，冠軍可獲$2,000獎學金、獎盃及獎狀。

而毛筆書法比賽及繪畫比賽，參賽者則均為中一至中六學生，繪畫主題可選擇正向人生、善行、孝道或傳統美德為創作題材。兩個比賽分別各設有冠、亞、季一名，另有優異獎等，冠軍可獲$2,000獎學金、獎盃及獎狀。

四個比賽即日起接受報名，2022年1月21日截止報名。詳情【按此

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責任編輯︰王明芳

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